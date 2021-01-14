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Цифровой рубль: в чем его главное преимущество, назвали эксперты

08:30 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Наряду с этим отдельные участники полагают, что использование цифрового рубля в офлайн-режиме создает дополнительные риски.

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Эксперты назвали главное преимущество цифрового рубля

Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не стоит внедрять такую возможность, поскольку это потребует существенных затрат на разработку соответствующей инфраструктуры и влечет за собой ряд рисков, следует из исследования мнения кредитных организаций, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

"По мнению преобладающего числа участников, использование цифрового рубля в офлайн-режиме является основным уникальным отличием от действующих форм денег и отказ от этой возможности ставит вопрос о целесообразности проекта в целом", — указывается в исследовании АБР.

Однако это потребует существенных затрат на разработку и внедрение соответствующей инфраструктуры, указывается также в исследовании. При наличии возможности офлайн-оплаты функция денег как средства обмена будет для цифрового рубля более полноценной, и позволит увеличить уровень использования цифровой валюты ЦБ.

Наряду с этим отдельные участники полагают, что использование цифрового рубля в офлайн-режиме создает дополнительные риски (расчетные, ликвидности и тому подобное), значительно усложняет инфраструктуру и правила работы с цифровыми рублями. С учетом этого цифровую валюту следует крайне осторожно — особенно на первых этапах введения цифровой валюты ЦБ — использовать в офлайн-режиме, поскольку расширяется пространство для сбоев, ошибок и мошенничества, считают банки.

Только незначительная часть респондентов считает целесообразным уже на первом этапе запуска цифрового рубля обеспечить возможность расчетов с ним в офлайн-режиме. "Большинство участников опроса полагает, что на этапе пилотирования эта задача не является первоочередной. На первом этапе достаточно работы в онлайн-режиме, поскольку проработка технологии офлайн-режима может значительно затормозить процесс запуска пилотного проекта", — указывается в исследовании.

деньги наличные цифровой рубль
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