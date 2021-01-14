Сегодня именины: 14 января отмечается 15 именин по церковному календарю

от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Вячеслав
от древнерусских вяче - «больше, более» + «мир», т. е. «самый славный», «более славный»
Григорий
от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Еремей
русский вариант имени Иеремия, происходящее от древнееврейского имени Йирмияху - «Яхве вознес»
Иван
от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Михаил
от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай
от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр
от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Платон
от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - «широкий, широкоплечий»
Трофим
от древнегреческого имени Трофимос - «кормилец», «питомец», «воспитанник»
Яков
от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян
польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
Эмилия
женская форма от Эмилий, происходящего от римского родового имени Aemilius (от латинского aemulus) - «соперница» в переводе с латинского языка - «старательная», «сильная», «крепкая» вариант греческого имени Эмилиос, происходящего от aimylios - «ласковая», «льстивая»