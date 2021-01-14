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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 14 января отмечается 15 именин по церковному календарю

07:10 14.01.2021 Фото: pixabay
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По святцам 14 января отмечается 15 именин: 14 мужских и 1 женские.

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Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) +  «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Вячеслав от древнерусских вяче - «больше, более» + «мир», т. е. «самый славный», «более славный»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Еремей русский вариант имени Иеремия, происходящее от древнееврейского имени Йирмияху - «Яхве вознес»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Платон от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - «широкий, широкоплечий»
Трофим от древнегреческого имени Трофимос - «кормилец», «питомец», «воспитанник»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Эмилия женская форма от Эмилий, происходящего от римского родового имени Aemilius (от латинского aemulus) - «соперница» в переводе с латинского языка - «старательная», «сильная», «крепкая» вариант греческого имени Эмилиос, происходящего от aimylios - «ласковая», «льстивая»
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