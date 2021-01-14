Сегодня именины: 14 января отмечается 15 именин по церковному календарю

Эмилия

женская форма от Эмилий, происходящего от римского родового имени Aemilius (от латинского aemulus) - «соперница» в переводе с латинского языка - «старательная», «сильная», «крепкая» вариант греческого имени Эмилиос, происходящего от aimylios - «ласковая», «льстивая»