Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 января 2021 в России и мире

Старый Новый год 14 января

• Старый Новый год (Orthodox New Year)

• Обрезание Господне

• День памяти святителя Василия Великого



• День «Приберитесь в своём доме» (Organize Your Home Day)• День белоснежных птиц• День народного целителя• Праздник осла (Feast of the Ass)• День трубопроводных войск ВС РФ• День рождения Московской области• День одевания домашних питомцев (National Dress Up Your Pet Day) - США• Фестиваль бумажных змеев (International Kite Festival) - Индия• День сохранения лесов - Таиланд• Праздник Девы Марии - Венесуэла• День острого сэндвича с пастромой (National Hot Pastrami Sandwich Day) - США• День сотворения мира (Ажьырныхуа) - Абхазия• Традиционный день подношения (Traditional Day of Offering) - Бутан• День защитников Родины - Узбекистан• День кесарева сечения (Caesarean Section Day) - США• День государственного флага - Грузия• День «Позовите миссионера на обед» (Take a Missionary to Lunch Day) - США• День революции и молодёжи (Revolution and Youth Day) - Тунис• День рождения великого султана - Малайзия• День ратификации (Ratification Day) - США• Праздник урожая «Макара-санкранти» (Pongal) - Индия• День «Нормальный вес, здоровый вид» (Healthy Weight, Healthy Look Day) - США• Именины у Василия, Михаила, Николая• Васильев день (Свиной праздник)

Важные даты

1610 в крепость Троице–Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.

1700 Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

1814 открытие Императорской Публичной библиотеки.

1902 открыто движение поездов по участку Маньчжурия–Харбин Китайско–Восточной железной дороги.

1914 Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.

1929 образована Московская область.

1966 катастрофа прототипа Ту–134. Погибли 8 человек.



1980 ООН подавляющим большинством голосов осудил ввод советских войск в Афганистан.1980 основана военно–патриотическая рок–группа Любэ.1992 в Москве учреждена масонская ложа "Гармония".1994 президенты России, Украины и США подписали трехстороннее заявление о ликвидации ядерного оружия на территории Украины.2005 космический зонт "Гюйгенс" успешно приземлился на поверхность Титана (спутник Сатурна).2010 часы конца света переведены на одну минуту назад.2015 определился генподрядчик строительства Керченского моста: его возведением займется компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend