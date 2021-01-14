Со Старым Новым годом 2021 клевые короткие смс-поздравления

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.

Со Старым Новым годом 2021

Короткие поздравления со Старым Новым годом 2021

Желаю в старый Новый год

Прекрасной жизни без хлопот,



Тепла, терпения, уважения,Во всем добра и вдохновения.

***

Только Новый год прошел,

Старый Новый подошел.

Пусть он мимо не проходит,

В гости в каждый дом заходит

И несет с собой добро,



Чтоб весь год во всем везло!

***

Поздравляю со старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.

***

С Новым годом в старом стиле

Вас поздравить поспешу,

Чтобы счастливы вы были,

Я у Бога попрошу



Радости, здоровья в дом,Пусть к вам все идут с добром.

***

Пусть хранит вас птица счастья

От печалей и невзгод,

Мира и добра желаю

Я вам в старый Новый год!

***

Успехов Вам круговорот

Желаем в старый Новый год,

Здоровья, счастья и тепла,

Чтоб жизнь прекрасною была.

***

Старый Новый год в пути,

Счастья от него ты жди,

Настроенья и добра,



В общем, с праздником тебя!

***

На пороге Новый год,

Что зовется Старым,

Пусть он счастье принесет,

Радость и достаток.

***

Вам на Старый Новый год



Жить желаем без хлопот,Повстречать добро, удачуИ всегда светиться счастьем.

***

Со Старым Новым годом!

Хорошей вам погоды

В семье, любви и в деле.

Чтоб добиваться целей.



Иметь счастье, богатствоИ жизнью наслаждаться.

***

Снова празднует народ

Чудный праздник — Новый год!

Только старый он уже,

Но не важно это же!

Главное — что он идёт —



Счастья в старый Новый год!

***

Старый Новый год сегодня.

Счастья вам, достатка,

Пусть здоровье не хромает,

Жизнь пусть будет сладкой.

***

Желаю, чтобы Старый Новый год



Был полон ярких красок и веселья!Пусть праздник этот дивный принесетДостаток, мир, здоровье и везение!

***

Старый Новый год встречайте,

Счастью двери открывайте,

Пригласите в дом достаток,

Будет год пусть этот сладок.

***

Праздник удивительный — Старый Новый год,

Может смысл его понять только наш народ.

Пусть же радости, щедрот, счастья и добра,

Этот старый новый год принесет сполна!

***

Пусть приходит к вам успех,

Радует пушистый снег,



Чудо вдруг произойдетВ добрый Старый Новый год!

***

По традиции народной

Встретим Старый Новый год,

Пусть добро, любовь и счастье

Он с собою принесет

***

Со Старым Новым годом поздравляем,

Желаем ничего не упустить,

Припомнить все заветные желания

И рюмочку за праздник пропустить!

***

Загадай желание. Пусть оно исполнится,

Счастьем и мечтами жизнь пускай наполнится,

Пусть несет удачу Старый Новый год,



Тепло встреч в придачу и во всем — доход.

***

Новый год встречаем мы

По второму кругу,

В Старый Новый год желаем

Счастья вновь друг другу.

***

Пусть счастье то, что было, обновится,



Пусть будущее лучшее грядет,Пусть все, о чем мечтали вы, случится.Веселье принесет вам Старый Новый год!

Источник: pozdravok.ru