Со Старым Новым годом 2021 клевые короткие смс-поздравления

Короткие поздравления со Старым Новым годом 2021
Желаю в старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Во всем добра и вдохновения.
***
Только Новый год прошел,
Старый Новый подошел.
Пусть он мимо не проходит,
В гости в каждый дом заходит
И несет с собой добро,
***
Поздравляю со старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.
***
С Новым годом в старом стиле
Вас поздравить поспешу,
Чтобы счастливы вы были,
Я у Бога попрошу
Пусть к вам все идут с добром.
***
Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!
***
Успехов Вам круговорот
Желаем в старый Новый год,
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была.
***
Старый Новый год в пути,
Счастья от него ты жди,
Настроенья и добра,
***
На пороге Новый год,
Что зовется Старым,
Пусть он счастье принесет,
Радость и достаток.
***
Вам на Старый Новый год
Повстречать добро, удачу
И всегда светиться счастьем.
***
Со Старым Новым годом!
Хорошей вам погоды
В семье, любви и в деле.
Чтоб добиваться целей.
И жизнью наслаждаться.
***
Снова празднует народ
Чудный праздник — Новый год!
Только старый он уже,
Но не важно это же!
Главное — что он идёт —
***
Старый Новый год сегодня.
Счастья вам, достатка,
Пусть здоровье не хромает,
Жизнь пусть будет сладкой.
***
Желаю, чтобы Старый Новый год
Пусть праздник этот дивный принесет
Достаток, мир, здоровье и везение!
***
Старый Новый год встречайте,
Счастью двери открывайте,
Пригласите в дом достаток,
Будет год пусть этот сладок.
***
Праздник удивительный — Старый Новый год,
Может смысл его понять только наш народ.
Пусть же радости, щедрот, счастья и добра,
Этот старый новый год принесет сполна!
***
Пусть приходит к вам успех,
Радует пушистый снег,
В добрый Старый Новый год!
***
По традиции народной
Встретим Старый Новый год,
Пусть добро, любовь и счастье
Он с собою принесет
***
Со Старым Новым годом поздравляем,
Желаем ничего не упустить,
Припомнить все заветные желания
И рюмочку за праздник пропустить!
***
Загадай желание. Пусть оно исполнится,
Счастьем и мечтами жизнь пускай наполнится,
Пусть несет удачу Старый Новый год,
***
Новый год встречаем мы
По второму кругу,
В Старый Новый год желаем
Счастья вновь друг другу.
***
Пусть счастье то, что было, обновится,
Пусть все, о чем мечтали вы, случится.
Веселье принесет вам Старый Новый год!
Источник: pozdravok.ru