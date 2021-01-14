14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Со Старым Новым годом 2021 клевые короткие смс-поздравления

08:33 14.01.2021 Фото: pozdravok.ru
0

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.

% name% title
Со Старым Новым годом 2021

Короткие поздравления со Старым Новым годом 2021

Желаю в старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,

Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.

***

Только Новый год прошел,
Старый Новый подошел.
Пусть он мимо не проходит,
В гости в каждый дом заходит
И несет с собой добро,

Чтоб весь год во всем везло!

***

Поздравляю со старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.

***

С Новым годом в старом стиле
Вас поздравить поспешу,
Чтобы счастливы вы были,
Я у Бога попрошу

Радости, здоровья в дом,
Пусть к вам все идут с добром.

***

Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!

***

Успехов Вам круговорот
Желаем в старый Новый год,
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была.

***

Старый Новый год в пути,
Счастья от него ты жди,
Настроенья и добра,

В общем, с праздником тебя!

***

На пороге Новый год,
Что зовется Старым,
Пусть он счастье принесет,
Радость и достаток.

***

Вам на Старый Новый год

Жить желаем без хлопот,
Повстречать добро, удачу
И всегда светиться счастьем.

***

Со Старым Новым годом!
Хорошей вам погоды
В семье, любви и в деле.
Чтоб добиваться целей.

Иметь счастье, богатство
И жизнью наслаждаться.

***

Снова празднует народ
Чудный праздник — Новый год!
Только старый он уже,
Но не важно это же!
Главное — что он идёт —

Счастья в старый Новый год!

***

Старый Новый год сегодня.
Счастья вам, достатка,
Пусть здоровье не хромает,
Жизнь пусть будет сладкой.

***

Желаю, чтобы Старый Новый год

Был полон ярких красок и веселья!
Пусть праздник этот дивный принесет
Достаток, мир, здоровье и везение!

***

Старый Новый год встречайте,
Счастью двери открывайте,
Пригласите в дом достаток,
Будет год пусть этот сладок.

***

Праздник удивительный — Старый Новый год,
Может смысл его понять только наш народ.
Пусть же радости, щедрот, счастья и добра,
Этот старый новый год принесет сполна!

***

Пусть приходит к вам успех,
Радует пушистый снег,

Чудо вдруг произойдет
В добрый Старый Новый год!

***

По традиции народной
Встретим Старый Новый год,
Пусть добро, любовь и счастье
Он с собою принесет

***

Со Старым Новым годом поздравляем,
Желаем ничего не упустить,
Припомнить все заветные желания
И рюмочку за праздник пропустить!

***

Загадай желание. Пусть оно исполнится,
Счастьем и мечтами жизнь пускай наполнится,
Пусть несет удачу Старый Новый год,

Тепло встреч в придачу и во всем — доход.

***

Новый год встречаем мы
По второму кругу,
В Старый Новый год желаем
Счастья вновь друг другу.

***

Пусть счастье то, что было, обновится,

Пусть будущее лучшее грядет,
Пусть все, о чем мечтали вы, случится.
Веселье принесет вам Старый Новый год!

Источник: pozdravok.ru

14 января 2021 поздравления старый новый год стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Со Старым Новым годом поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитвы Василию Великому 14 января 2021 года: О чем молиться сегодня, жизнь Святого
09:50 14-01-2021
Молитвы Василию Великому 14 января 2021 года: О чем молиться сегодня, жизнь Святого
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет
09:44 14-01-2021
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет
БердскПенсионерку укравшую портмоне с 22 000 рублями в аптеке "Пульс" задержала полиция Бердска
09:40 14-01-2021
Пенсионерку укравшую портмоне с 22 000 рублями в аптеке
Объявлен второй импичмент президенту США Дональду Трампу
09:30 14-01-2021
Объявлен второй импичмент президенту США Дональду Трампу
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:20 14-01-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
С Днем трубопроводных войск 2021 клевые и мужественные поздравления в праздник 14 января
09:20 14-01-2021
С Днем трубопроводных войск 2021 клевые и мужественные поздравления в праздник 14 января
Биткоины на $220 млн оказались заперты на запароленном диске. Осталось всего две попытки
09:15 14-01-2021
Биткоины на $220 млн оказались заперты на запароленном диске. Осталось всего две попытки
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
09:07 14-01-2021
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
Неизвестные похитили бывшую жену экс-прокурора Артема Чайки
09:03 14-01-2021
Неизвестные похитили бывшую жену экс-прокурора Артема Чайки
Куда и за сколько путешествовали на новогодние праздники жители России
09:00 14-01-2021
Куда и за сколько путешествовали на новогодние праздники жители России