Со Старым Новым годом поздравления любимым людям от всей души 14 января

Новогодний праздник по старому стилю приходит с 13 на 14 января, поэтому начинайте отправлять красивые поздравительные слова своим родным и близким.

Со Старым Новым годом 2021

Поздравления со Старым Новым годом.

Провожаем старый год,

Пусть с собой он заберет



Все невзгоды, все печали,Всех людей, что предавали,

Зависть, грубость, зло, ненастье,

А оставит радость, счастье.

Пусть уходит старый год,

Негатив весь заберет!

Ну а вам, друзья, желаю,

Чтоб мечты все оживали,



Поздравляю, всем добра,Чтоб везло вам всем всегда!

***

Только-только отгуляли

Новый год и Рождество.

Но опять, друзья, стучится

В наши будни торжество.

Вас со Старым Новым годом



Буду нынче поздравлять.Драйва, радости, харизмыБуду всем я вам желать.

Чтобы было в жизни больше

Светлых, радостных минут,

Чтоб всегда домой спешили,

Зная, что вас очень ждут.

***

Друзья мои дорогие и замечательные, поздравляю вас со Старым Новым годом. Пусть всё плохое останется в прошлом, пусть всё хорошее и волшебное случится с вами в новом году. Желаю всем мира и счастья, крепкой любви и бравой удачи, добрых чудес и великих надежд, высоких успехов и отменного здоровья.

***

Пусть в этот старый Новый год

Много добра в ваш дом придет,

Чтоб вы не знали никогда,

Что значит горе и беда!

Желаю вам в семье уюта,

Пусть будет каждая минута



Полна любви, удачи, смеха,Здоровья и больших успехов!

***

Пусть будет Старый Новый год

Наполнен радостью, друзья!

Не знайте грусти и забот,

Желаю много счастья я,

Здоровья крепкого, удачи,



Желаний, целей исполнения,Деньжат, чтоб стали вы богаче,Любви, добра и вдохновения!

***

Вас со Старым Новым годом

Поздравляю всех, друзья,

Пусть здоровье не подводит,

В счастье пусть живет семья.

Будет пусть достаток в доме,

Мир, любовь и понимание,

Ближе станут пусть мечты,

Воплотятся пусть желанья.

***

Пусть будет Старый Новый год

Наполнен счастьем и добром,

Пускай ваш вырастет доход,



Пусть полной чашей будет дом!

Желаю, чтобы все желания

Осуществились без проблем!

Успехов, мира, процветания

Я пожелать хочу вам всем!

***

Новый год пришел недаром,

Но сегодня стал он Старым!



Не грустите, не беда,Есть же вкусная еда,

Значит, праздник отмечайте,

Во второй разок встречайте.

Драгоценные друзья,

Вам добра желаю я!

***

Друзья мои, со Старым Новым годом,



Я поздравляю вас сегодня от души.Пусть счастье вас наполнит добрым словом,И пусть никто сегодня не спешит.

Здоровья крепкого, любви вам и удачи,

Терпения и сил на целый год.

Пусть этот праздник будет, для вас значим,

Мы будем вместе все, а не вразброд.

Пусть все мечты ваши осуществятся,



И деньги водятся всегда у вас, друзья.И наша дружба и единство сохранятся,На долгие, совместные года.

***

Вам со Старым Новым годом

Поздравления шлю, друзья,

Счастья вам и семьям вашим

От души желаю я.

Пусть все то, что загадали,

Сбудется, ребята, в срок,

Пусть красивым и успешным

Будет новый ваш рывок.

***

Поздравляю вас, друзья,

Я со Старым Новым годом,

Счастье, радость и достаток



Пусть закружат хороводом.

Мира вам и семьям вашим,

Благ земных, здоровья в теле,

Радуют пускай свершения

И везет пусть в каждом деле.

Пусть мечты все воплотятся,

А в сердцах любовь мерцает,

Ангел добрый ваш хранитель



Пусть всегда оберегает.

Источник: pozdravok.ru