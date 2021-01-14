Со Старым Новым годом поздравления любимым людям от всей души 14 января

Поздравления со Старым Новым годом.
Провожаем старый год,
Пусть с собой он заберет
Всех людей, что предавали,
Зависть, грубость, зло, ненастье,
А оставит радость, счастье.
Пусть уходит старый год,
Негатив весь заберет!
Ну а вам, друзья, желаю,
Чтоб мечты все оживали,
Чтоб везло вам всем всегда!
***
Только-только отгуляли
Новый год и Рождество.
Но опять, друзья, стучится
В наши будни торжество.
Вас со Старым Новым годом
Драйва, радости, харизмы
Буду всем я вам желать.
Чтобы было в жизни больше
Светлых, радостных минут,
Чтоб всегда домой спешили,
Зная, что вас очень ждут.
***
Друзья мои дорогие и замечательные, поздравляю вас со Старым Новым годом. Пусть всё плохое останется в прошлом, пусть всё хорошее и волшебное случится с вами в новом году. Желаю всем мира и счастья, крепкой любви и бравой удачи, добрых чудес и великих надежд, высоких успехов и отменного здоровья.
***
Пусть в этот старый Новый год
Много добра в ваш дом придет,
Чтоб вы не знали никогда,
Что значит горе и беда!
Желаю вам в семье уюта,
Пусть будет каждая минута
Здоровья и больших успехов!
***
Пусть будет Старый Новый год
Наполнен радостью, друзья!
Не знайте грусти и забот,
Желаю много счастья я,
Здоровья крепкого, удачи,
Деньжат, чтоб стали вы богаче,
Любви, добра и вдохновения!
***
Вас со Старым Новым годом
Поздравляю всех, друзья,
Пусть здоровье не подводит,
В счастье пусть живет семья.
Будет пусть достаток в доме,
Мир, любовь и понимание,
Ближе станут пусть мечты,
Воплотятся пусть желанья.
***
Пусть будет Старый Новый год
Наполнен счастьем и добром,
Пускай ваш вырастет доход,
Желаю, чтобы все желания
Осуществились без проблем!
Успехов, мира, процветания
Я пожелать хочу вам всем!
***
Новый год пришел недаром,
Но сегодня стал он Старым!
Есть же вкусная еда,
Значит, праздник отмечайте,
Во второй разок встречайте.
Драгоценные друзья,
Вам добра желаю я!
***
Друзья мои, со Старым Новым годом,
Пусть счастье вас наполнит добрым словом,
И пусть никто сегодня не спешит.
Здоровья крепкого, любви вам и удачи,
Терпения и сил на целый год.
Пусть этот праздник будет, для вас значим,
Мы будем вместе все, а не вразброд.
Пусть все мечты ваши осуществятся,
И наша дружба и единство сохранятся,
На долгие, совместные года.
***
Вам со Старым Новым годом
Поздравления шлю, друзья,
Счастья вам и семьям вашим
От души желаю я.
Пусть все то, что загадали,
Сбудется, ребята, в срок,
Пусть красивым и успешным
Будет новый ваш рывок.
***
Поздравляю вас, друзья,
Я со Старым Новым годом,
Счастье, радость и достаток
Мира вам и семьям вашим,
Благ земных, здоровья в теле,
Радуют пускай свершения
И везет пусть в каждом деле.
Пусть мечты все воплотятся,
А в сердцах любовь мерцает,
Ангел добрый ваш хранитель
Источник: pozdravok.ru