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Со Старым Новым годом поздравления любимым людям от всей души 14 января

02:00 14.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Новогодний праздник по старому стилю приходит с 13 на 14 января, поэтому начинайте отправлять красивые поздравительные слова своим родным и близким.

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Со Старым Новым годом 2021

Поздравления со Старым Новым годом.

Провожаем старый год,
Пусть с собой он заберет

Все невзгоды, все печали,
Всех людей, что предавали,

Зависть, грубость, зло, ненастье,
А оставит радость, счастье.
Пусть уходит старый год,
Негатив весь заберет!

Ну а вам, друзья, желаю,
Чтоб мечты все оживали,

Поздравляю, всем добра,
Чтоб везло вам всем всегда!

***

Только-только отгуляли
Новый год и Рождество.
Но опять, друзья, стучится
В наши будни торжество.

Вас со Старым Новым годом

Буду нынче поздравлять.
Драйва, радости, харизмы
Буду всем я вам желать.

Чтобы было в жизни больше
Светлых, радостных минут,
Чтоб всегда домой спешили,
Зная, что вас очень ждут.

***

Друзья мои дорогие и замечательные, поздравляю вас со Старым Новым годом. Пусть всё плохое останется в прошлом, пусть всё хорошее и волшебное случится с вами в новом году. Желаю всем мира и счастья, крепкой любви и бравой удачи, добрых чудес и великих надежд, высоких успехов и отменного здоровья.

***

Пусть в этот старый Новый год
Много добра в ваш дом придет,
Чтоб вы не знали никогда,
Что значит горе и беда!

Желаю вам в семье уюта,
Пусть будет каждая минута

Полна любви, удачи, смеха,
Здоровья и больших успехов!

***

Пусть будет Старый Новый год
Наполнен радостью, друзья!
Не знайте грусти и забот,
Желаю много счастья я,
Здоровья крепкого, удачи,

Желаний, целей исполнения,
Деньжат, чтоб стали вы богаче,
Любви, добра и вдохновения!

***

Вас со Старым Новым годом
Поздравляю всех, друзья,
Пусть здоровье не подводит,
В счастье пусть живет семья.

Будет пусть достаток в доме,
Мир, любовь и понимание,
Ближе станут пусть мечты,
Воплотятся пусть желанья.

***

Пусть будет Старый Новый год
Наполнен счастьем и добром,
Пускай ваш вырастет доход,

Пусть полной чашей будет дом!

Желаю, чтобы все желания
Осуществились без проблем!
Успехов, мира, процветания
Я пожелать хочу вам всем!

***

Новый год пришел недаром,
Но сегодня стал он Старым!

Не грустите, не беда,
Есть же вкусная еда,

Значит, праздник отмечайте,
Во второй разок встречайте.
Драгоценные друзья,
Вам добра желаю я!

***

Друзья мои, со Старым Новым годом,

Я поздравляю вас сегодня от души.
Пусть счастье вас наполнит добрым словом,
И пусть никто сегодня не спешит.

Здоровья крепкого, любви вам и удачи,
Терпения и сил на целый год.
Пусть этот праздник будет, для вас значим,
Мы будем вместе все, а не вразброд.

Пусть все мечты ваши осуществятся,

И деньги водятся всегда у вас, друзья.
И наша дружба и единство сохранятся,
На долгие, совместные года.

***

Вам со Старым Новым годом
Поздравления шлю, друзья,
Счастья вам и семьям вашим
От души желаю я.

Пусть все то, что загадали,
Сбудется, ребята, в срок,
Пусть красивым и успешным
Будет новый ваш рывок.

***

Поздравляю вас, друзья,
Я со Старым Новым годом,
Счастье, радость и достаток

Пусть закружат хороводом.

Мира вам и семьям вашим,
Благ земных, здоровья в теле,
Радуют пускай свершения
И везет пусть в каждом деле.

Пусть мечты все воплотятся,
А в сердцах любовь мерцает,
Ангел добрый ваш хранитель

Пусть всегда оберегает.

Источник: pozdravok.ru

14 января 2021 поздравления старый новый год стихи
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