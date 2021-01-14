13-14 января самое удачное время для магии и обрядов в 2021 году

В первое новолуние 13 января и в Старый Новый год 14 января следует загадывать желания на 2021 год, и тогда они, вполне возможно, исполнятся. Однако при этом важно делать это правильно и грамотно.

Магическое время в январе 2021 года начинается в первый день новолуния, а именно 13 числа

Магическое время в январе 2021 года начинается в первый день новолуния, а именно 13 числа. Это будет как раз накануне известного праздника – Старого Нового года. Новолуние начинается в 8 утра по московскому времени, и ночное светило в это время будет находиться в знаке зодиака Козерог. Мало того, что это будет первое новолуние в 2021 году, это станет еще и последнее новолуние в год уходящий, Белой Металлической Крысы, которая покидает свой трон уже в феврале.

Магическое время в январе 2021 года

Совсем скоро новый хозяин года Бык вступит в свои права и подвинет Крысу с трона. Новолуние, как многие понимают, открывает новые возможности. А так как оно будет на этот раз в знаке зодиака Козерог, то будет некоторым проводником всех его свойств, особенностей характера и мировоззрения. Козерог тесно связан с материальным миром, финансами, обладает строгими взглядами на жизнь, силой, мощью, часто имеет карьерный рост.

Кроме того, этот знак зодиака обладает весьма сдержанным характером. Это значит, что многим удастся держать свои эмоции в руках и при этом проявлять все свои таланты, дар и способности. Следует просто ставить перед собой цели, иметь четкий план их достижения и работать. Первое новолуние в году обещает носить весьма магический и даже мистический характер. Рекомендуется встретить это событие со всей серьезностью. В эту минуту произойдет некоторая смена годов и поворот времени.

Важно в этот период составить планы на будущее, примерно на месяц вперед. Они будут развиваться довольно гармонично в соответствии с ритмами природы. В первое новолуние следует загадывать желания на 2021 год, и тогда они, вполне возможно, исполнятся. Однако при этом важно делать это правильно и грамотно.

Магия на новолуние 2021 года

Для начала следует купить заранее совершенно новый блокнот, куда будут записываться все желания. Его можно будет даже подписать, как «желания на 2021 год». Это не будет лишним. Так как новолуние начинается утром в 8 часов по московскому времени, то рекомендуется проснуться пораньше, заранее. После сна следует принять душ и сразу же приниматься записывать в новый купленный блокнот свои пожелания. Причем они должны быть только в положительной форме и в настоящем времени, как будто они уже начали исполняться.

К примеру, «я еду отдыхать на Гавайи». И не стоит стесняться писать все, чего хочется. Можно составить список минимум из 100 желаний. При этом мечты не обязательно должны быть достижимые прямо сейчас. А каждое послание должно быть наполнено эмоциями при этом. Если к примеру, хочется стать материально независимым, тогда следует написать, для чего нужны финансы, куда они будут тратиться.

Как только желания начнут реально исполняться, важно в обязательном порядке благодарить Высшие силы. И не стоит стесняться просить еще большего. Если хочется купить себе дом, то следует представить его в мельчайших деталях, сколько там будет комнат, ванн, какая мебель стоять, техника и прочее. При этом сидеть сложа руки и просто ждать, пока все само свалится на голову, нет смысла. Важно действовать, идти к своим мечтам, стараться, проявлять активность, использовать все возможности, которые даются жизнью, и доверять своей собственной интуиции.

Источник: rsute.ru