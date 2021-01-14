Как лечить генитальный герпес? Можно ли вылечить герпес?

Более одного из шести человек в возрасте от 14 до 49 лет являются носителем генитального герпеса.

Герпес является распространенным заболеванием, передающимся половым путем

Герпес является распространенным заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), которым может заболеть любой человек, ведущий половую жизнь. У большинства людей с вирусом симптомы отсутствуют. Даже без признаков заболевания герпес по-прежнему может распространяться на сексуальных партнеров.

Что такое генитальный герпес?

Генитальный герпес(https://www.cdc.gov/std/herpes/default.htm) — это ЗППП, вызываемое двумя типами вирусов. Вирусы называются: «вирус простого герпеса, тип 1» (HSV-1) и «вирус простого герпеса, тип 2» (HSV-2).

Что такое ротовой герпес?

Ротовой герпес обычно вызван HSV-1 и может привести к простуде или герпетической лихорадке в ротовой полости или вокруг рта. Однако у большинства людей симптомы отсутствуют. Большинство людей с ротовым герпесом были инфицированы в детстве или молодом возрасте от несексуального контакта со слюной.

Если ли связь между генитальным герпесом и ротовым герпесом?

Ротовой герпес, вызванный HSV-1, может распространяться от полости рта до половых органов через оральный секс.(https://www.cdc.gov/std/healthcomm/stdfact-stdriskandoralsex.htm) Именно почему некоторые случаи генитального герпеса вызваны HSV-1.

Как часто встречается генитальный герпес?

Генитальный герпес встречается часто. Более одного из шести человек в возрасте от 14 до 49 лет являются носителем генитального герпеса.

Как передается генитальный герпес?

Вы можете заразиться генитальным герпесом во время вагинального, анального или орального полового контакта с кем-либо, кто болен этим заболеванием.

Если у вас нет герпеса, вы можете заразиться, когда вступаете в контакт с вирусом герпеса в/на:

язве герпеса;

слюне (если у вашего партнера есть ротовая инфекция герпеса) или генитальных выделениях (если у вашего партнера есть генитальная герпесная инфекция);

коже в области рта, если у вашего партнера есть ротовая инфекция герпеса, или коже в области гениталий, если у вашего партнера есть генитальная герпесная инфекция.

Вы можете заразиться герпесом от сексуального партнера, у которого нет видимой язвы, или который может не знать, что он или она инфицирован. Также можно получить генитальный герпес, если вы занимаетесь оральным сексом с половым партнером, у которого есть ротовой герпес.

Вы не заразитесь герпесом от контакта с туалетными сидениями, постельными принадлежностями или плавательным бассейном или соприкосновения с окружающими вас предметами, такими как столовые приборы, мыло или полотенца. Если у вас остались вопросы о распространении герпеса, вы можете обсудить их с поставщиком медицинских услуг.

Как я могу снизить риск заражения генитальным герпесом?

Единственный способ избежать ЗППП — не заниматься вагинальным, анальным или оральным сексом.

Если вы сексуально активны, то для снижения вероятности заражения генитальным герпесом:

поддерживайте длительные взаимные моногамные отношения с партнером, не инфицированным ЗППП (т. е. тем, который прошел обследование и у которого результаты анализов на ЗППП отрицательные);

правильно(https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html) используйте латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом.

Имейте в виду, что не все герпесные язвы возникают в областях, покрытых латексным презервативом. Кроме того, вирус герпеса может выделяться (высвобождаться) из областей кожи, на которых нет видимой герпесной язвы. По этим причинам презервативы не могут полностью защитить вас от заражения герпесом.

Если вы находитесь в отношениях с человеком, имеющим генитальный герпес, вы можете снизить риск заражения этим заболеванием, если:

Ваш партнер принимает лекарство против герпеса каждый день. Это то, что ваш партнер должен обсудить со своим врачом.

Вы избегаете вагинального, анального или орального секса, когда у вашего партнера наблюдаются симптомы герпеса (то есть, когда у вашего партнера вспышка заболевания).

Я беременна. Каким образом генитальный герпес может повлиять на моего ребенка?

Если вы беременны и являетесь носителем генитального герпеса, для вас очень важно посещать группы пренатального обследования. Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были симптомы генитального герпеса или был диагностирован генитальный герпес. Также сообщите своему врачу, были ли у вас контакты с лицом, зараженным генитальным герпесом. Существует ряд исследований, которые свидетельствуют о том, что генитальная инфекция герпеса может привести к выкидышу или преждевременным родам.

Инфекция герпеса может передаваться от вас вашему нерожденному ребенку до рождения, но чаще всего — во время родов. Это может привести к смертельно опасной инфекции у вашего ребенка (так называемому неонатальному герпесу). Важно, чтобы во время беременности вы избегали заражения герпесом. Если вы беременны и имеете генитальный герпес, вам может быть предложено лекарство против герпеса в конце вашей беременности. Это лекарство может снизить риск появления признаков или симптомов генитального герпеса во время родов. На момент родов ваш врач должен тщательно обследовать вас на наличие язв герпеса. Если на момент родов у вас присутствуют симптомы герпеса, то обычно делается кесарево сечение.

Каким образом я могу узнать, что являюсь носителем генитального герпеса?

Большинство людей, страдающих генитальным герпесом, не имеют симптомов вообще или имеют незначительные симптомы. Вы можете не заметить слабо выраженные симптомы или можете принять их за другое кожное заболевание, такое как прыщ или вросший волос. Поэтому большинство людей, которые являются носителями герпеса, не знают об этом.

Очаги герпеса, как правило, возникают в виде одного или нескольких пузырьков на половых органах, в прямой кишке или во рту, либо вокруг них. Пузырьки лопаются и оставляют болезненные язвы, заживление которых может занять несколько недель или более. Эти симптомы иногда называют «вспышкой заболевания». Когда у кого-либо впервые возникает вспышка заболевания, у него также могут иметь место гриппоподобные симптомы, такие, как повышение температуры, боли в теле или отек миндалин.

Люди, которые испытывают первоначальную вспышку герпеса, могут пережить повторные вспышки, особенно, если они инфицированы HSV-2. Рецидивы вспышек, как правило, короче и протекают менее тяжело, чем первая вспышка заболевания. Несмотря на то, что инфекция остается в организме на протяжении всей вашей жизни, количество вспышек в течение последующих лет может снизиться.

Вам следует обратиться к врачу, если вы заметили какой-либо из этих симптомов, или если у вашего партнера есть ЗППП или симптомы ЗППП. Симптомы ЗППП могут включать необычную язву, генитальные выделения с неприятным запахом, жжение при мочеиспускании или кровотечение в периоды между месячными.

Каким образом мой врач узнает о том, что я являюсь носителем герпеса?

Ваш лечащий врач может диагностировать генитальный герпес, просто посмотрев на ваши симптомы. Врачи могут также взять образец из язв(-ы) и провести его анализ. В ряде случаев может быть использован анализ крови для поиска антител к герпесу. Честно и открыто поговорите с вашим лечащим врачом и спросите его, нужно ли вам пройти обследование на герпес или другие ЗППП.

Примечание. Анализ крови на герпес может помочь определить, есть ли у вас инфекция герпеса. Он не покажет, кто заразил вас или как долго вы были инфицированы.

Можно ли вылечить герпес?

Какого-либо лечения герпеса не существует. Тем не менее, есть лекарственные средства, которые могут предотвратить или сократить вспышки заболевания. Одни из этих лекарственных средств против герпеса можно принимать ежедневно, что сделает менее вероятной передачу инфекции от вас вашему половому партнеру(-ам).

Что произойдет, если я не буду лечиться?

Генитальный герпес может привести к возникновению болезненных язв в области гениталий, а у людей с ослабленной иммунной системой он может быть тяжелым.

Если вы прикоснетесь к язвам или к жидкости из раны, вы можете перенести герпес на другую часть вашего тела, такую как ваши глаза. Чтобы избежать распространения герпеса на другую часть вашего тела, не прикасайтесь к язвам или к жидкости. Если вы прикоснулись к язвам или жидкости, чтобы избежать распространения инфекции немедленно тщательно вымойте руки.

Если вы беременны, у вас и у вашего будущего ребенка могут возникнуть проблемы. См. выше «Я беременна. Как генитальный герпес влияет на моего ребенка?» для получения дополнительной информации.

Могу ли я все же вступать в половые контакты, являясь носителем герпеса?

Если вы являетесь носителем герпеса, вам следует поговорить со свои половым партнером(-ами) и сообщить ему или ей об этом, а также о связанных с этим рисках. Помочь снизить этот риск может использование презервативов, но оно не избавит от риска полностью. Наличие язв или других симптомов герпеса может увеличить риск распространения болезни. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы все же можете заразить своих половых партнеров.

У вас могут быть сомнения по поводу того, как это повлияет на общее состояние их здоровья, половую жизнь и отношения. Лучше всего для вас — поговорить об этом с лечащим врачом, но также важно осознать, что, хотя герпес и невозможно излечить, ходом заболевания можно управлять с помощью лекарств. Ежедневная супрессивная терапия (т. е. ежедневное использование противовирусных препаратов) для герпеса также может снизить риск распространения генитального герпеса вашему сексуальному партнеру. Обязательно обсудите варианты лечения с вашим поставщиком медицинских услуг. Поскольку диагноз генитального герпеса может повлиять на ваше отношение к настоящим или будущим сексуальным взаимоотношениям, важно понять, как говорить с половыми партнерами о ЗППП.

Какова связь между генитальным герпесом и ВИЧ?

Инфекция герпеса может привести к образованию язв, либо к повреждению кожи или слизистой оболочки рта, влагалища и прямой кишки. Это повышает риск проникновения ВИЧ в организм. Даже без видимых язв наличие генитального герпеса увеличивает количество CD4-клеток (клеток, которые использует ВИЧ для проникновения в организм), обнаруженных в слизистой оболочке половых органов. Когда человек заражен как ВИЧ, так и генитальным герпесом, вероятность того, что ВИЧ будет распространяться на ВИЧ-неинфицированного сексуального партнера во время полового контакта со своим партнером, влагалищем или прямой кишкой, будет выше.

Источник: cdc.gov