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Порадует ли погода на Старый Новый год 14 января жителей Бердска

06:30 14.01.2021 Фото: pexels
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Ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

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Ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -27, -32°С, при прояснениях до -38°С, днём -20, -25°С, местами до -30°С.

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