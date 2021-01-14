Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -27, -32°С, при прояснениях до -38°С, днём -20, -25°С, местами до -30°С.
Порадует ли погода на Старый Новый год 14 января жителей Бердска
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Ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.
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От редакции
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