День создания трубопроводных войск России отмечается 14 января 2021 года: История и традиции даты

14 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Трубопроводных войск России.
22 ноября 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал Постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях.
14 января 1952 года на основании принятого Постановления военный министр СССР Маршал Советского Союза А.М. Василевский подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки горючего. Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных войск.
Постепенно первые подразделения трубопроводных войск превратились в регулярные войска, а к концу 80-х годов были проведены лучшие в мире полевые сборно-разборные магистральные трубопроводы.
В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска Тыла Вооруженных Сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях.
За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки. Сегодня основное «вооружение» войск составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи. А главной их задачей является обеспечение непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.
Серьезной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время войны в Афганистане, на территории которого были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1200 км для подачи горючего российским войскам; а также в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Оперативность и грамотная работа трубопроводных войск не раз подтверждались и в мирное время при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгораний торфяников в последние годы, ликвидации землетрясения в 1989 году в Армении и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, когда была обеспечена бесперебойная подача большого количества воды (до 4 тысяч кубометров) из ближайших водоемов для поддержания работы бетонного завода и других объектов на территории АЭС. К тому же все их действия помогли спасти множество человеческих жизней.
Источник: calend.ru