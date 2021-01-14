Какой сегодня церковный праздник? Что произошло 14 января в великий праздник Православной Церкви

В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю.

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

Евангелие от Луки, 2:21

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Источник: calend.ru