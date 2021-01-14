14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что произошло 14 января в великий праздник Православной Церкви

07:20 14.01.2021 Фото: wikimedia.org
0

В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю.

% name% title
С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Что произошло 14 января в великий праздник Православной ЦерквиСильная молитва Господу в Старый Новый год 2021Ещё 646 новостей

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
Евангелие от Луки, 2:21

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Источник: calend.ru

14 января 2021 история Обрезание Господне праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как давно были в церкви?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главные проблемы дорог в России. Названы пути решения
08:15 14-01-2021
Главные проблемы дорог в России. Названы пути решения
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 14 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 14-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 14 января 2021 года для всех знаков зодиака
«Авто Статус» защитит от болезней, несчастных случаев и финансовых проблем
08:08 14-01-2021
«Авто Статус» защитит от болезней, несчастных случаев и финансовых проблем
Как правильно завести машину в лютый мороз, научил специалист
08:00 14-01-2021
Как правильно завести машину в лютый мороз, научил специалист
Главные запреты и приметы в Старый Новый год 14 января: Не выносите из дома мусор сегодня
07:50 14-01-2021
Главные запреты и приметы в Старый Новый год 14 января: Не выносите из дома мусор сегодня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 января 2021 в России и мире
07:40 14-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 января 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Что произошло 14 января в великий праздник Православной Церкви
07:20 14-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что произошло 14 января в великий праздник Православной Церкви
Сегодня именины: 14 января отмечается 15 именин по церковному календарю
07:10 14-01-2021
Сегодня именины: 14 января отмечается 15 именин по церковному календарю
БердскПорадует ли погода на Старый Новый год 14 января жителей Бердска
06:30 14-01-2021
Порадует ли погода на Старый Новый год 14 января жителей Бердска
Старый Новый год 14 января: Откуда пошла традиция отмечать праздник?
05:00 14-01-2021
Старый Новый год 14 января: Откуда пошла традиция отмечать праздник?