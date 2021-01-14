Пособие на погребение в 2021 году: сумма и как получить

Если умерший гражданин был пенсионером и уже не работал, то за пособием на его погребение следует обращаться в отделение ПФР по месту жительства.

Величина пособия на погребение, условия и порядок его получения регламентированы законом № 8-ФЗ

Пособие на погребение – одна из разновидностей выплат, которые предусматривает обязательное социальное страхование. Пособие на погребение ориентировано на компенсацию расходов на похороны семьям умерших либо гражданам, которые непосредственно занимались их организацией.

Порядок выплат пособий на погребение и их размер регламентированы законом № 8-ФЗ и рядом иных нормативно-правовых актов.

Последние изменения в выплатах пособий на погребение в России

Российская власть предоставила дополнительные гарантии медикам из-за пандемии коронавируса. Если медицинский сотрудник скончался от COVID-19, заразившись им в период выполнения профессиональных обязанностей, его наследники могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в сумме 2 752 452 рублей. Государство обеспечивает это за счет финансов ФСС.

Правом на получение такой выплаты обладают:

супруг или супруга;

один из родителей (усыновителей);

бабушка или дедушка, если они содержали и воспитывали внука не менее трех лет в отсутствие его родителей;

мачеха или отчим, которые воспитывали ребенка свыше пяти лет;

несовершеннолетний ребенок.

Сумма, о которой идет речь, делится поровну на всех наследников, которые имеются на момент смерти гражданина. Выплата полагается наряду с пособием на погребение.

Кто может быть получателем пособия на погребение?

Величина пособия на погребение, условия и порядок его получения регламентированы законом № 8-ФЗ, датированным 12 января 1996 года. Кроме того, в России продолжает действовать Временный порядок обеспечения граждан социальными пособиями, который в ФСС утвердили соответствующим постановлением 22 февраля 1996-го.

Статья 10 закона № 8-ФЗ предусматривает, что пособия на погребение должны выплачивать гражданам, занимающимся организацией похорон. Речь идет в данном случае не только о близких родственниках умерших, а и об их законных представителях и даже о посторонних лицах, если скончавшийся был одиноким.

Где получают пособия на погребение?

В соответствии со вторым пунктом 10-й статьи вышеупомянутого закона место выплаты пособия напрямую зависит от социального статуса лица, который был на момент его смерти. Работодатели выплачивают пособия на погребение в случае смерти сотрудников либо несовершеннолетних членов их семей.

Если умерший гражданин был пенсионером и уже не работал, то за пособием на его погребение следует обращаться в отделение ПФР по месту жительства.

Родственникам не работавших лиц, которые не были пенсионерами, граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и родителям детей, скончавшихся после 154-х дней беременности, пособия на погребение выплачивают органы социальной защиты.

Гражданам, занимающимся организацией похорон военнослужащих, работников правоохранительных органов, уголовно-исполнительной системы, Нацгвардии и противопожарной службы, за пособиями на погребение следует обращаться в те органы, в которых умершие служили.

Источник: Пронедра