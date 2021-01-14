Борьба с бедностью в России: почему ничего не помогает?

Чтобы сохранить нормальное достоинство, человек должен вести нормальную социальную жизнь, не достаточно просто не быть голодным.

В России очень низкая оплата труда

На 2021 год правительству установило ПМ на уровне 11 653 руб. на одного человека, а это на 300 руб. больше, чем в предыдущем году. Соответствующее постановление подписал российским премьер-министр Михаил Мишустин.

Как изменится жизнь россиян с новыми размерами МРОТ и ПМ

Теперь ПМ установлен на год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с начала года уже берется другая методика расчета МРОТ. Ранее ПМ считали на основе цен на продукты, которые относятся к потребительской корзине, а сейчас все зависит от медианного дохода. Сейчас соотношение составляет 44,2%. По новой методике, пересматривать этот процент стоит не менее раза в пять лет.

МРОТ не может уменьшаться даже, если снизится уровень медианной заработной платы. В этом году МРОТ составляет 12 792 руб., и впервые составляет более прожиточного минимума. Так, любая зарплата теперь будет превышать этот минимум.

Остается открытым вопрос о россиянах, которые трудятся на половину ставки или по гражданскому договору. Федор Бирюков, который является руководителем Института свободы, считает, что это очередные манипуляции чиновников. Он отмечает, что нужно статистически работать в сфере повышения доходов народа. Вот и повышают, а потом рассматривают потребительскую корзину и сравнивают с средней зарплатой. В итоге выдается какая-то ерунда о росте доходов.

Из-за социальных и экономических особенностей страны, десятки миллионов людей живут на грани нищеты, но при этом, у них все остается “как у людей”. Бедные люди не берут отечественные продукты, ведь они дорогие для них, а это ослабляет национальную экономику.

Как россиянам избавиться от бедности

Федор Бирюков отмечает, что вместо ПМ и МРОТ нужно установить общий стандарт достойной жизни. Потребительские кредиты должны составлять не 20, а 2%. Пенсионный возраст нужно снижать, как и налоги для бизнеса.

Дмитрий Галкин, который является обозревателем издания “2000”, удивлен, что Россия, которая в прошлом году заняла 61-е место по ВВП на душу населения, устанавливает ПМ, как в самых бедных странах, рассчитывая все на основании физиологических потребностей.

Чтобы сохранить нормальное достоинство, человек должен вести нормальную социальную жизнь, не достаточно просто не быть голодным. Нужно иметь хоть немного денег, чтобы следить за собой, время от времени помещать театры и ездить в отпуск – не на дачу, а на хотя бы в дешевый санаторий.

Во многих странах, даже в самых бедных, ПМ включает в себя и социальную составляющую. В Болгарии, которая идет на 62-м месте, ПМ составляет 308 евро. Это почти в два раза больше, чем в России. Вот только РФ не может воспользоваться опытом иных государств.

Проблема в том, что в стране очень низкая оплата труда. Если включить в ПМ еще отдых и уход за собой, станет ясно, что большинство людей работают только за еду и оплату коммунальных услуг, а в некоторых регионах даже и на это не хватает.

Источник: 1rre.ru