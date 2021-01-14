С Днем трубопроводных войск 2021 клевые и мужественные поздравления в праздник 14 января

В этот день не забудьте поздравить всех, кто имел отношение к этому празднику, а так же всех, кто работает с трубами.

День трубопроводных войск России - 14 января

На этот день пришлось их создание. Они связаны с регулярной доставкой горючего в различные точки, расположенные в местах военных действий. Трубопроводные войска сыграли большую роль в военных действиях Афганистана, а так же в укреплении вооружения нашей страны. Работа их очень трудна и опасна, зато составляет существенное подкрепление российской армии. Поэтому в этот день не забудьте поздравить всех, кто имел отношение к этому празднику, а так же всех, кто работает с трубами. Ведь их профессиональный праздник приходиться на холодные и не всегда погожие дни января, с серыми тучами за окном, без снега, а нередко и с дождём. Какого числа отмечаем День трубопроводных войск России - 14 января.

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Трубопроводные войска



Свой день сегодня отмечают.Их служба очень не легка,Их все сегодня поздравляют.В делах порядка вам всегда,Чтоб без проблем и без авралов.Чтоб путеводная звездаНад вами радостно сияла.

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В войсках трубопроводных ты служишь много лет.

Наградами отмечен твой безупречный труд.

Прими же поздравления и праздничный привет.

Немало добрых слов тебя сегодня ждут.

Что пожелать тебе? Стабильности во всем.

Чтоб не было проблем по службе да и в личном.

Терпения тебе на поприще твоем,

Пусть будет каждый день отслужен на отлично.

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Сегодня в вашу честь гремят фанфары,

Ведь праздник войск Трубопроводных нынче.

Вы в них, поверьте, служите не даром,

Ведь чувство долга ваше, как привычка.

На вас Россия может положиться,

Доверить вам свои трубопроводы.

Пусть все о чем мечтали вы, свершится.



Здоровья, счастья, мужества на годы.

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Славные войска трубопроводные

Праздник свой сегодня отмечают.

Те, кто охраняет трубы Родины,

Поздравления нынче принимают.

Мира вам, стабильности, спокойствия.

Сослуживцев верных и надежных.



Повышенья званий и довольствия.Благ от жизни, самых всевозможных.

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Салют, войска трубопроводные!

В Вашу честь поднимаем бокал.

Вы – надежные и благородные

На защите путей народных.

И в жару, и в метель, и в стужу



Труд Ваш ратный Родине нужен,Ежедневный и молчаливый,Упорный, надежный и кропотливый.

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Не трубят о вас в печати,

Не шумят о вас газеты,

Только труд ваш очень важен,

Хоть, как-будто неприметен.



С этим праздником военнымПоздравляем вас, солдатыИ желаем непременноВам успехов в службе ратной.

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Трубопроводные войска

Сегодня праздник отмечают,

Пусть ваша служба нелегка –



Так это вас и отличает –Надежны, мобильны, честны –Вы слава и гордость страны.

Источник: pozdravkin.com