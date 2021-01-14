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С Днем трубопроводных войск 2021 клевые и мужественные поздравления в праздник 14 января

09:20 14.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В этот день не забудьте поздравить всех, кто имел отношение к этому празднику, а так же всех, кто работает с трубами.

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День трубопроводных войск России - 14 января

На этот день пришлось их создание. Они связаны с регулярной доставкой горючего в различные точки, расположенные в местах военных действий. Трубопроводные войска сыграли большую роль в военных действиях Афганистана, а так же в укреплении вооружения нашей страны. Работа их очень трудна и опасна, зато составляет существенное подкрепление российской армии. Поэтому в этот день не забудьте поздравить всех, кто имел отношение к этому празднику, а так же всех, кто работает с трубами. Ведь их профессиональный праздник приходиться на холодные и не всегда погожие дни января, с серыми тучами за окном, без снега, а нередко и с дождём. Какого числа отмечаем День трубопроводных войск России - 14 января.

***

Трубопроводные войска

Свой день сегодня отмечают.
Их служба очень не легка,
Их все сегодня поздравляют.
В делах порядка вам всегда,
Чтоб без проблем и без авралов.
Чтоб путеводная звезда
Над вами радостно сияла.

***

В войсках трубопроводных ты служишь много лет.
Наградами отмечен твой безупречный труд.
Прими же поздравления и праздничный привет.
Немало добрых слов тебя сегодня ждут.
Что пожелать тебе? Стабильности во всем.
Чтоб не было проблем по службе да и в личном.
Терпения тебе на поприще твоем,
Пусть будет каждый день отслужен на отлично.

***

Сегодня в вашу честь гремят фанфары,
Ведь праздник войск Трубопроводных нынче.
Вы в них, поверьте, служите не даром,
Ведь чувство долга ваше, как привычка.
На вас Россия может положиться,
Доверить вам свои трубопроводы.
Пусть все о чем мечтали вы, свершится.

Здоровья, счастья, мужества на годы.

***

 Славные войска трубопроводные
Праздник свой сегодня отмечают.
Те, кто охраняет трубы Родины,
Поздравления нынче принимают.
Мира вам, стабильности, спокойствия.
Сослуживцев верных и надежных.

Повышенья званий и довольствия.
Благ от жизни, самых всевозможных.

***

Салют, войска трубопроводные!
В Вашу честь поднимаем бокал.
Вы – надежные и благородные
На защите путей народных.
И в жару, и в метель, и в стужу

Труд Ваш ратный Родине нужен,
Ежедневный и молчаливый,
Упорный, надежный и кропотливый.

 ***

Не трубят о вас в печати,
Не шумят о вас газеты,
Только труд ваш очень важен,
Хоть, как-будто неприметен.

С этим праздником военным
Поздравляем вас, солдаты
И желаем непременно
Вам успехов в службе ратной.

 ***

Трубопроводные войска
Сегодня праздник отмечают,
Пусть ваша служба нелегка –

Так это вас и отличает –
Надежны, мобильны, честны –
Вы слава и гордость страны.

Источник: pozdravkin.com

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