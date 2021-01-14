Молитвы Василию Великому 14 января 2021 года: О чем молиться сегодня, жизнь Святого

Православная культура славится множеством благочестивых приверженцев, которые становятся впоследствии святыми, защищая и оберега мирян. Одним из таких святых стал Василий Великий. Этот святой являлся покровителем при крещении Руси Владимиром. Молитвы Святому Василию Великому способна избавить от болезней, изгнать бесов и помощь в новых начинаниях.

Дни памяти: 14 января

12 февраля – Собор Трех святителей

Житие Василия Великого





Василий жил в большой и дружной семье. Из десяти детей пять выбрали духовный путь и были впоследствии причислены к лику святых. Сам Василий сразу после крещения отправился в Египет для изучения священных писаний. Еще некоторое время он путешествовал по святым местам, ведя исключительно монашеский образ жизни.

Основная деятельность Василия была посвящена людям. Будучи архиепископом Каппадокийским, он организовывал строительство больниц, активно занимался и пропагандировал благотворительность, а также всячески защищал невинных людей. Тяжелая монашеская жизнь не позволила архиепископу дожить до пятидесяти лет. Однако за свою недолгую жизнь, он достиг великих успехов в богослужении и философии, поэтому его и прозвали Василий Великий. И с тех пор, молитва Святого Василия Великого является очень популярной, так как он милостив и добр к мирянам и по сей день.

В чем помогают молитвы святому Василию?

За свою жизнь Василий изучил множество самых разных трудов, включая темы точных наук. Поэтому святой является покровителей проповедников и учителей. Основные прошения мирян Василию Великому направлены на следующие проблемы:

Бесы в сознании человека;

Обретение душевного покоя;

Осознание веры к Всевышнему;

Просят у Василия Великого и защиты от недругов;

Избавления от болезней;

Для обретения жилья;

Для помощи в учебе.

Молитва Василию Великому об успехе в делах является очень сильной молитвой, помогающая всем, кто обратиться с искренней просьбой. Особое место в православной культуре занимают молитвы, направленные на борьбу с лукавым. Они обращены именно с просьбой об избавлении от лукавого и направление на путь истинный.

Тексты молитв Василию Великому

Тропарь, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ естество́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим. Перевод: По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она слово твое: им ты истины веры богодостойно изложил, природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 4

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне. Перевод: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, оделяя всех людей неприкосновенным достоянием и запечатывая его твоими учениями, открывающий небесное Василий, преподобный.

Молитва первая

О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и труды́ твоя́, я́же во сла́ву святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на земли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй, и всему́ ми́ру сло́во спаси́тельныя и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помози́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю правосла́вную ве́ру до конца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблюди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́й предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Испроси́, о, милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возраста́ние, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим вразумле́ние и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́, отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей го́рних на нас смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и с земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Препода́ждь нам, преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную, пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чистоты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высоту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да никогда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблюди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сатаны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укрепи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испроси́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живота́ моего́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час моего́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ ускори́ на по́мощь, защити́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва третья

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая