Молитвы Василию Великому 14 января 2021 года: О чем молиться сегодня, жизнь Святого

Молитвы Василию Великому
Православная культура славится множеством благочестивых приверженцев, которые становятся впоследствии святыми, защищая и оберега мирян. Одним из таких святых стал Василий Великий. Этот святой являлся покровителем при крещении Руси Владимиром. Молитвы Святому Василию Великому способна избавить от болезней, изгнать бесов и помощь в новых начинаниях.
Дни памяти:
- 14 января
- 12 февраля – Собор Трех святителей
Житие Василия Великого
Основная деятельность Василия была посвящена людям. Будучи архиепископом Каппадокийским, он организовывал строительство больниц, активно занимался и пропагандировал благотворительность, а также всячески защищал невинных людей. Тяжелая монашеская жизнь не позволила архиепископу дожить до пятидесяти лет. Однако за свою недолгую жизнь, он достиг великих успехов в богослужении и философии, поэтому его и прозвали Василий Великий. И с тех пор, молитва Святого Василия Великого является очень популярной, так как он милостив и добр к мирянам и по сей день.
В чем помогают молитвы святому Василию?
За свою жизнь Василий изучил множество самых разных трудов, включая темы точных наук. Поэтому святой является покровителей проповедников и учителей. Основные прошения мирян Василию Великому направлены на следующие проблемы:
- Бесы в сознании человека;
- Обретение душевного покоя;
- Осознание веры к Всевышнему;
- Просят у Василия Великого и защиты от недругов;
- Избавления от болезней;
- Для обретения жилья;
- Для помощи в учебе.
Молитва Василию Великому об успехе в делах является очень сильной молитвой, помогающая всем, кто обратиться с искренней просьбой. Особое место в православной культуре занимают молитвы, направленные на борьбу с лукавым. Они обращены именно с просьбой об избавлении от лукавого и направление на путь истинный.
Тексты молитв Василию Великому
Тропарь, глас 1
Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ естество́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.
Перевод: По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она слово твое: им ты истины веры богодостойно изложил, природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.
Кондак, глас 4
Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне.
Перевод: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, оделяя всех людей неприкосновенным достоянием и запечатывая его твоими учениями, открывающий небесное Василий, преподобный.
Молитва первая
О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и труды́ твоя́, я́же во сла́ву святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на земли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй, и всему́ ми́ру сло́во спаси́тельныя и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помози́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю правосла́вную ве́ру до конца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблюди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́й предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Испроси́, о, милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возраста́ние, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим вразумле́ние и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́, отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей го́рних на нас смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и с земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Препода́ждь нам, преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную, пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва вторая
О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чистоты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высоту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да никогда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблюди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сатаны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укрепи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испроси́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живота́ моего́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час моего́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ ускори́ на по́мощь, защити́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.
Молитва третья
О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва четвертая
О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (имена), и умоли́ Го́спода, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Источник: omolitvah.ru