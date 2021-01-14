С днем ангела Василия, Васи и Васильева дня 14 января 2021 года чудесные поздравления в стихах

Когда-то очень давно, еще в начале двадцатого века, Русская Православная церковь проявила удивительную стойкость — несмотря на то, что весь Советский Союз перешел на григорианский календарь, Церковь продолжала использовать старый юлианский. В результате у нас в России есть уникальное явление: два Новых года в году.
14 января — в народе Васильев день, у нас освящен столетними традициями. Он существовал еще с начала христианства на Руси (хотя тогда и назывался по другому), а может, и намного раньше — когда никто здесь не слышал ни об Иисусе, ни о Василии Великом.
Обычаи этого праздника своеобразны: на вечер 13 января наши предки обязательно готовили зажаренного поросенка. Дети и подростки ходили по домам “колядовать”, получая взамен от хозяев пироги и разные другие вкусности, а еще выпеченные из муки фигурки животных — чтобы наступающий год был щедрым и урожайным. Наколядованное потом съедалось самими колядовавшими: они собирались в какой-нибудь избушке, доставали еще к угощению выпивку и праздновали по-своему — с песнями, танцами, загадыванием загадок и всеобщим весельем.
Помнили и о церкви: кое-где в России в церковный приход селяне, каждый по своему достатку, привозили свинью — кто целую, кто половину, кто еще меньше. Из голов потом варились щи и съедались всей общиной, а остальное мясо принадлежало духовенству: продадут– и есть деньги на нужды прихода.
Васильев день мы отмечаем,
Приходит Старый Новый год.
Здоровья, счастья и удачи
Пусть он в избытке принесет.
Желаю мира, понимания,
Уюта, радости, тепла,
Пускай сбываются желания,
Желаю праздник шумно встретить,
Заряд улыбок получить,
Чтоб целый год задорно, ярко,
Богато и успешно жить.
Накрывай на стол скорее,
Ведь пришел Васильев день,
Петь колядки, веселиться
От души я пожелаю
Мира всей семье твоей,
Стать богаче, здоровее,
Позитивней и мудрей.
Пусть все сбудутся желания,
В доме радость пусть живет
И от счастья непременно
Поздравляю с Васильевым днём. От души хочу пожелать нарядной, сытной, весёлой, доброй, радостной, красивой, долгой, счастливой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора всё лихое и наметёт всё хорошее.
В день Васильев отмечаем
Старый славный Новый год.
Пусть сей день вам только радость
И удачу принесет.
Чтобы ряженых побольше
Посетило домик ваш,
Не покинет больше вас.
Чтоб гадалка нагадала
Много долгих славных лет.
Чтобы жили вы богато,
Никогда не зная бед.
Васильев день встречаем мы.
Тебя сердечно поздравляю!
Вся жизнь твоя сейчас сияет.
Пусть исполняются мечты,
Пусть согревает душу счастье.
Вокруг пусть будет много красоты,
Обходят стороной всегда ненастья.
День Василия Святого
Отмечает наш народ.
К нам с колядками идет.
Ты насыпь ему подарков,
Отсчитай ему деньжат!
Будет год потом весь ярким,
Счастьем, радостью богат!
Васильев День наш старый праздник,
И в доме каждый гостью рад.
И пожелать друг другу благ.
Да будут родичи здоровы,
Столы пусть ломятся от яств.
Чтоб обошло любое горе,
Вашу семью и лично вас.
Чтоб ваши дети подрастали,
Жены, мужья были верны.
Ведь перед Богом, все равны!
Наступает славный праздник,
Вот пришел Васильев день,
За столом вновь соберемся,
Отмечать его не лень,
Если быть еще точнее,
Это Старый Новый год,
Жить с улыбкой, без забот!
Наступил Васильев день,
Пляшут все, кому не лень,
Расслабляется страна,
Как в былые времена.
Почитая дань традиций,
Каждый нынче веселится,
Счастья море принесёт!
День Васильев наступил —
Нам принес добра и мира,
На весь год здоровья, сил,
И уют в дома, квартиры!
Пусть хорошие лишь вести
Этот праздник принесет!
Ежемесячный доход!
Пожелаю в День Васильев,
Жизнь любить и быть добрей,
И чтоб все здоровы были
И в семье, и средь друзей!
Пусть хранит святой Василий
От невзгод тебя всегда,
А страх стёрся без следа!