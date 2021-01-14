С днем ангела Василия, Васи и Васильева дня 14 января 2021 года чудесные поздравления в стихах

Когда-то очень давно, еще в начале двадцатого века, Русская Православная церковь проявила удивительную стойкость — несмотря на то, что весь Советский Союз перешел на григорианский календарь, Церковь продолжала использовать старый юлианский. В результате у нас в России есть уникальное явление: два Новых года в году.

14 января — в народе Васильев день, у нас освящен столетними традициями. Он существовал еще с начала христианства на Руси (хотя тогда и назывался по другому), а может, и намного раньше — когда никто здесь не слышал ни об Иисусе, ни о Василии Великом.

Обычаи этого праздника своеобразны: на вечер 13 января наши предки обязательно готовили зажаренного поросенка. Дети и подростки ходили по домам “колядовать”, получая взамен от хозяев пироги и разные другие вкусности, а еще выпеченные из муки фигурки животных — чтобы наступающий год был щедрым и урожайным. Наколядованное потом съедалось самими колядовавшими: они собирались в какой-нибудь избушке, доставали еще к угощению выпивку и праздновали по-своему — с песнями, танцами, загадыванием загадок и всеобщим весельем.

Помнили и о церкви: кое-где в России в церковный приход селяне, каждый по своему достатку, привозили свинью — кто целую, кто половину, кто еще меньше. Из голов потом варились щи и съедались всей общиной, а остальное мясо принадлежало духовенству: продадут– и есть деньги на нужды прихода.