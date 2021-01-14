Биткоины на $220 млн оказались заперты на запароленном диске. Осталось всего две попытки

В отличие от любых других онлайн-кошельков, у криптовалюты нет компании, которая помогла бы пользователю восстановить доступ к счёту или сбросить забытый пароль.

Такие ситуации часто встречаются в мире кибервалют.

У Стефана Томаса, программиста из Сан-Франциско, осталось всего две попытки, чтобы подобрать пароль стоимостью около $220 млн. Именно эта комбинация позволит ему разблокировать накопитель IronKey, на котором хранятся личные ключи от цифрового кошелька с 7002 биткоинами. Эту сумму он получил ещё в 2011-м, когда жил в Швейцарии. Один из владельцев крипты просто подарил ему тысячи биткоинов в качестве награды за создание анимационного видео о валюте.

В прошлом году, когда мировая экономика рушилась под ударом пандемии, биткоин показывал нестабильный, но ощутимый рост. Если в октябре он стоил около $11 тыс., то уже в середине декабря цена криптовалюты впервые превысила $20 тыс. В начале января она и вовсе перевалила за немыслимые $40 тыс.

Это отличные новости для всех криптоинвесторов, включая Стефана. Проблема лишь в том, что несколько лет назад программист потерял бумагу, на которой был записан пароль от его IronKey. Накопитель позволяет подобрать комбинацию всего десять раз, а затем, если пользователю не удалось этого сделать, он навсегда шифрует содержимое. Стефан сделал уже восемь попыток — он безуспешно перепробовал восемь наиболее часто используемых им паролей.

Но программист из Сан-Франциско не одинок в этой беде. Многие люди по всему миру утратили доступ к своим биткоинам из-за потерянных или забытых паролей. По данным аналитиков компании Chainalysis, занимающейся криптой, из существующих 18,5 млн биткоинов около 20% лежат на потерянных или иным образом заблокированных кошельках. В общей сумме это около $140 млрд.

Компания Wallet Recovery Services, которая специализируется на поиске потерянных цифровых ключей, сообщила, что сейчас они ежедневно получают 70 запросов от людей, желающих восстановить свои богатства. Это в три раза больше, чем месяц назад. Многие из них владеют биткоинами с самого их появления в 2009 году. К примеру, Брэд Ясар, предприниматель из Лос-Анджелеса, рассказал журналистам, что он добывал крипту в первые дни существования этой технологии. Ему удалось накопить тысячи биткоинов, но Ясар потерял пароли несколько лет назад и теперь старается о них лишний раз не вспоминать.

Такие ситуации часто встречаются в мире кибервалют. В отличие от любых других онлайн-кошельков, у криптовалюты нет компании, которая помогла бы пользователю восстановить доступ к счёту или сбросить забытый пароль. Сатоши Накамото, создатель (или группа создателей) биткоинов, говорит, что главная идея его детища как раз в том и заключается, чтобы позволить любому человеку в мире хранить деньги без потенциального вмешательства или регулирования со стороны правительств. Это стало возможным благодаря структуре биткоинов, которая поддерживается сетью компьютеров и алгоритмами.

Такое отсутствие контроля и привлекло Стефана Томаса. В 2012-м он, уже имея на руках биткоины, присоединился стартапу Ripple и получил его криптовалюту, которая за минувшие годы также выросла в цене.

Что касается потерянного пароля, то программист поместил свой IronKey в защищённое хранилище на тот случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей. По мнению Стефана, сейчас накопитель с ключом к биткоинам стоит держать подальше ради собственного психического здоровья.