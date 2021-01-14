Бердск расписание электричек

Узнать расписание электричек можно на сайте http://express-prigorod.ru/
Если выберете в окошке поиска Новосибирск - Бердск, то вам и выйдет расписание. Вот так - как по этой ссылке.
Единая справочная:
8 800 775 00 00 (звонок бесплатный)
Бердск - Новосибирск-Главный
|№ЭП
|Маршрут следования
|Отправ.
|Приб.
|Дни
следования
|6630
|Искитим - Новосибирск-Главный
|05:34
|06:36
|Ежедневно
|6632
|Ложок - Новосибирск-Главный
|06:12
|07:15
|Ежедневно
|6634
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|06:29
|07:26
|Ежедневно
|6604
|Бердск - Новосибирск-Главный
|06:51
|07:53
|Ежедн. кр. сб и вс
|6640
|Бердск - Новосибирск-Главный
|07:15
|08:02
|Ежедн. кр. сб и вс
|6638
|Ложок - Новосибирск-Главный
|07:31
|08:21
|Ежедн. кр. сб и вс
|6628
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|07:45
|08:50
|Ежедневно
|6642
|Бердск - Новосибирск-Главный
|08:22
|09:09
|Ежедн. кр. сб и вс
|6608
|Бердск - Новосибирск-Главный
|08:58
|09:45
|Ежедн. кр. сб и вс
|6614
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|09:22
|10:24
|Ежедневно
|6618
|Бердск - Новосибирск-Главный
|09:57
|10:45
|Ежедн. кр. сб и вс
|6610
|Искитим - Новосибирск-Главный
|10:41
|11:41
|Ежедн. кр. сб и вс
|7104
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|11:16
|12:00
|Ежедневно
|6606
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|13:02
|14:04
|Ежедневно
|6612
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|15:32
|16:33
|Ежедневно
|6658
|Искитим - Новосибирск-Главный
|16:52
|17:52
|Ежедн. кр. сб и вс
|6616
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|18:05
|19:10
|Ежедневно
|6620
|Черепаново - Новосибирск-Главный
|19:51
|20:54
|Ежедневно
|6644
|Бердск - Новосибирск-Главный
|20:34
|21:21
|Ежедн. кр. сб и вс
|6626
|Искитим - Новосибирск-Главный
|21:50
|22:51
|Ежедневно
Новосибирск-Главный - Бердск
|№ЭП
|Маршрут следования
|Отправ.
|Приб.
|Дни
|6613
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|05:16
|06:14
|Ежедневно
|6617
|Новосибирск-Главный - Бердск
|06:14
|06:59
|Ежедн. кр. сб и вс
|6605
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|06:55
|07:57
|Ежедневно
|6607
|Новосибирск-Главный - Бердск
|07:45
|08:41
|Ежедн. кр. сб и вс
|6609
|Новосибирск-Главный - Искитим
|08:32
|09:32
|Ежедн. кр. сб и вс
|6611
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|09:55
|10:56
|Ежедневно
|6615
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|12:24
|13:24
|Ежедневно
|6657
|Новосибирск-Главный - Искитим
|14:07
|15:07
|Ежедн. кр. сб и вс
|6619
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|15:00
|15:59
|Ежедневно
|6621
|Новосибирск-Главный - Искитим
|16:05
|17:06
|Ежедневно
|7103
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|17:00
|17:42
|Ежедневно
|6635
|Новосибирск-Главный - Ложок
|17:23
|18:15
|Ежедн. кр. сб и вс
|6623
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|17:56
|18:58
|Ежедневно
|6633
|Новосибирск-Главный - Бердск
|18:21
|19:06
|Ежедн. кр. сб и вс
|6625
|Новосибирск-Главный - Искитим
|18:51
|19:52
|Ежедневно
|6639
|Новосибирск-Главный - Бердск
|19:19
|20:04
|Ежедн. кр. сб и вс
|6627
|Новосибирск-Главный - Черепаново
|19:58
|20:59
|Ежедневно
|6629
|Новосибирск-Главный - Искитим
|21:03
|22:03
|Ежедневно
|6631
|Новосибирск-Главный - Искитим
|22:33
|23:34
|Ежедневно
|Стоимость билетов
|Полный 67 руб.
|Детский 17 руб.
|Льготный 33.5 руб.
|Провоз животных 16 руб.
|Багаж 52 руб.
|Велосипед 28 руб.