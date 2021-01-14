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Бердск расписание электричек

08:57 14.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Первая электричка уходит из Бердска в 05.34. И прибывает в Новосибирск в 06.36.

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Бердский вокзал ежедневно пропускает сотни людей

Узнать расписание электричек можно на сайте http://express-prigorod.ru/

Если выберете в окошке поиска Новосибирск - Бердск, то вам и выйдет расписание. Вот так - как по этой ссылке.

http://express-prigorod.ru

Единая справочная:
8 800 775 00 00 (звонок бесплатный)

Бердск - Новосибирск-Главный

№ЭП Маршрут следования Отправ. Приб. Дни
следования
6630 Искитим - Новосибирск-Главный 05:34 06:36 Ежедневно
6632 Ложок - Новосибирск-Главный 06:12 07:15 Ежедневно
6634 Черепаново - Новосибирск-Главный 06:29 07:26 Ежедневно
6604 Бердск - Новосибирск-Главный 06:51 07:53 Ежедн. кр. сб и вс
6640 Бердск - Новосибирск-Главный 07:15 08:02 Ежедн. кр. сб и вс
6638 Ложок - Новосибирск-Главный 07:31 08:21 Ежедн. кр. сб и вс
6628 Черепаново - Новосибирск-Главный 07:45 08:50 Ежедневно
6642 Бердск - Новосибирск-Главный 08:22 09:09 Ежедн. кр. сб и вс
6608 Бердск - Новосибирск-Главный 08:58 09:45 Ежедн. кр. сб и вс
6614 Черепаново - Новосибирск-Главный 09:22 10:24 Ежедневно
6618 Бердск - Новосибирск-Главный 09:57 10:45 Ежедн. кр. сб и вс
6610 Искитим - Новосибирск-Главный 10:41 11:41 Ежедн. кр. сб и вс
7104 Черепаново - Новосибирск-Главный 11:16 12:00 Ежедневно
6606 Черепаново - Новосибирск-Главный 13:02 14:04 Ежедневно
6612 Черепаново - Новосибирск-Главный 15:32 16:33 Ежедневно
6658 Искитим - Новосибирск-Главный 16:52 17:52 Ежедн. кр. сб и вс
6616 Черепаново - Новосибирск-Главный 18:05 19:10 Ежедневно
6620 Черепаново - Новосибирск-Главный 19:51 20:54 Ежедневно
6644 Бердск - Новосибирск-Главный 20:34 21:21 Ежедн. кр. сб и вс
6626 Искитим - Новосибирск-Главный 21:50 22:51 Ежедневно

Новосибирск-Главный - Бердск

№ЭП Маршрут следования Отправ. Приб. Дни
следования
6613 Новосибирск-Главный - Черепаново 05:16 06:14 Ежедневно
6617 Новосибирск-Главный - Бердск 06:14 06:59 Ежедн. кр. сб и вс
6605 Новосибирск-Главный - Черепаново 06:55 07:57 Ежедневно
6607 Новосибирск-Главный - Бердск 07:45 08:41 Ежедн. кр. сб и вс
6609 Новосибирск-Главный - Искитим 08:32 09:32 Ежедн. кр. сб и вс
6611 Новосибирск-Главный - Черепаново 09:55 10:56 Ежедневно
6615 Новосибирск-Главный - Черепаново 12:24 13:24 Ежедневно
6657 Новосибирск-Главный - Искитим 14:07 15:07 Ежедн. кр. сб и вс
6619 Новосибирск-Главный - Черепаново 15:00 15:59 Ежедневно
6621 Новосибирск-Главный - Искитим 16:05 17:06 Ежедневно
7103 Новосибирск-Главный - Черепаново 17:00 17:42 Ежедневно
6635 Новосибирск-Главный - Ложок 17:23 18:15 Ежедн. кр. сб и вс
6623 Новосибирск-Главный - Черепаново 17:56 18:58 Ежедневно
6633 Новосибирск-Главный - Бердск 18:21 19:06 Ежедн. кр. сб и вс
6625 Новосибирск-Главный - Искитим 18:51 19:52 Ежедневно
6639 Новосибирск-Главный - Бердск 19:19 20:04 Ежедн. кр. сб и вс
6627 Новосибирск-Главный - Черепаново 19:58 20:59 Ежедневно
6629 Новосибирск-Главный - Искитим 21:03 22:03 Ежедневно
6631 Новосибирск-Главный - Искитим 22:33 23:34 Ежедневно
Стоимость билетов
Полный 67 руб.
Детский 17 руб.
Льготный 33.5 руб.
Провоз животных 16 руб.
Багаж 52 руб.
Велосипед 28 руб.
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