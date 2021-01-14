Неизвестные похитили бывшую жену экс-прокурора Артема Чайки

Летом 2020 года Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором пожаловалась на угрозы отобрать детей и заявила, что хочет развестись с мужем.

Марина ещё летом развелась с сыном бывшего генпрокурора России, но в суде до сих пор определяют место жительства их несовершеннолетних детей.

Бывшую жену Артёма Чайки Марину похитили неизвестные. Они удерживали её в подвале несколько часов и поили странной жидкостью. Об этом сообщила адвокат Марины Екатерина Гордон.

Марина ещё летом развелась с сыном бывшего генпрокурора России, но в суде до сих пор определяют место жительства их несовершеннолетних детей. По словам Гордон, вчера вечером новый адвокат Марины попросила её приехать на психологическую экспертизу в одну из московских клиник. Её результаты якобы могли бы помочь в суде, поэтому Чайка согласилась и приехала.

Когда Марина приехала к назначенному месту, к ней подошли люди в масках, которые представились сотрудниками ФСБ или ФСО. Они завели её в какой-то подвал и удерживали несколько часов. Марину активно спрашивали о бывшем муже — про его бизнес, семью, имущество и другие дела. Кроме этого, по словам Гордон, Марину насильно поили какой-то жидкостью и просили «не сдавать анализы три дня». Женщину отпустили лишь ночью. После такого привета от неизвестных, женщина собирается писать заявление в Следственный Комитет.

Летом 2020 года Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором пожаловалась на угрозы отобрать детей и заявила, что хочет развестись с мужем. Через два дня пара официально оформила развод. Сейчас в суде решается вопрос о месте проживания их несовершеннолетних детей.

