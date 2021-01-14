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Отменить ОГЭ для 9-классников хотят в России. Законопроект в Госдуме

10:15 14.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если на данный момент нет альтернатив этому экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики, отметил депутат, отвечая на вопрос, что может стать заменой ОГЭ.

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В Госдуме рассмотрят отмену основного госэкзамена

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение в марте–апреле этого года.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же — полная отмена ОГЭ», — пояснил Максим Зайцев.

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.

Если на данный момент нет альтернатив этому экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики, отметил депутат, отвечая на вопрос, что может стать заменой ОГЭ.

Источник: Известия

госэкзамен школа экзамен
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