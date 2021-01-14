14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса власти Кузбасса

10:00 14.01.2021 Фото: пресс-служба АПК
1 1

По-прежнему работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

% name% title
Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса о продлении ограничений по коронавирусу

В электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева о продлении ограничений по коронавирусу. Некоторые же из них, напротив, сняты.

Согласно опубликованному документу, режим повышенной готовности на территории области продлевается до 31 января.

Также до 31 января организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания будет ограничено с 3.00 до 6.00. Это не распространяется на доставку заказов, обслуживание навынос, обслуживание на объектах дорожного и придорожного сервиса, а также обслуживание на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов и станций.

По-прежнему работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Напротив, возобновляется личный прием граждан в приемной администрации, а также органах исполнительной власти.

карантин коронавирус кузбасс ограничения Сергей Цивилев
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное ршение?

Аноним, 14 января 2021 10:27
Запоминайте лица!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
11:23 14-01-2021
Продлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
11:20 14-01-2021
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
БердскПодтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
11:17 14-01-2021
Подтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
БердскКоронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
11:15 14-01-2021
Коронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
11:15 14-01-2021
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
БердскНашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
11:12 14-01-2021
Нашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
11:12 14-01-2021
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
11:06 14-01-2021
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
11:00 14-01-2021
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
10:51 14-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»