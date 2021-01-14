Продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса власти Кузбасса

По-прежнему работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса о продлении ограничений по коронавирусу

В электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева о продлении ограничений по коронавирусу. Некоторые же из них, напротив, сняты.

Согласно опубликованному документу, режим повышенной готовности на территории области продлевается до 31 января.

Также до 31 января организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания будет ограничено с 3.00 до 6.00. Это не распространяется на доставку заказов, обслуживание навынос, обслуживание на объектах дорожного и придорожного сервиса, а также обслуживание на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов и станций.

По-прежнему работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Напротив, возобновляется личный прием граждан в приемной администрации, а также органах исполнительной власти.