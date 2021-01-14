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Оштрафовали на 100 000 рублей за ковид-нарушения НПЗ в Кузбассе

11:30 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Не было необходимого запаса кожных антисептиков, в связи с чем не была обеспечена возможность обработки ими рук как на входе в организацию, так и в помещениях предприятия.

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Нефтеперерабатывающий завод в Кузбассе оштрафован на 100 тысяч рублей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Обществом с ограниченной ответственностью «Итатский нефтепере-рабатывающий завод» более полугода не в полном объёме выполнялись мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные постановлением Главного государственного врача по Кемеровской области.
Административный штраф для юридических лиц за совершение такого вида правонарушения составляет от 200 до 500 тысяч рублей, но суд с учётом исключительных обстоятельств, а также имущественного и финансового положения предприятия, назначил штраф ниже минимального размера – 100 тысяч рублей.

В Мариинский городской суд Кемеровской области поступило дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Итатский нефтеперерабатывающий завод», возбуждённое Мариинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области.

Контролирующим органом при проведении административного расследования было установлено, что в период с 11 апреля по 27 октября 2020 года на предприятии не был обеспечен запас дезинфицирующих средств не менее чем на 7 дней работы, а также не было обеспечено проведение дезинфекции помещений с применением установленных дезинфицирующих средств (до 27 октября на предприятии для санитарной обработки применялось средство «Белизна», не являющееся дезинфицирующим средством). Дезинфицирующее средство «ДезХлор» было приобретено лишь в момент проведения административного расследования.

Не было и необходимого запаса кожных антисептиков, в связи с чем не была обеспечена возможность обработки ими рук как на входе в организацию, так и в помещениях предприятия. Лишь 29 октября 2020 года для обработки рук работников была приобретена жидкость-санитайзер «Shalet», а 3 ноября 2020 года – антисептический гель для рук «ИНГАстер» в необходимом количестве.
Тем самым было установлено, что предприятием не выполнялись санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия, указанные в постановлении Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 11 апреля 2020 г. № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе», что влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции и является нарушением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В судебном заседании представители организации согласились с доводами, изложенными в протоколе об административном правонарушении. Пояснили, что на момент рассмотрения дела в суде все допущенные нарушения устранены. Просили снизить размер административного штрафа с учётом исключительных обстоятельств по делу и тяжёлого материального положения предприятия, в отношении которого в 2019 году определением Арбитражного суда Кемеровской области прекращена процедура банкротства в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами.
В результате рассмотрения дела Мариинский городской суд Кемеровской области признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и с учётом исключительных обстоятельств, связанных с характером административного правонарушения, а также с учётом имущественного и финансового положения ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» посчитал возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного за данный вид правонарушения.

Источник: пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области

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