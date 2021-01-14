«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи

Девушка не смогла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача своим родителям, у них поднялась температура.

Жительница Орловской области пожаловалась губернатору

Жительница Орловской области пожаловалась губернатору, что её родителям не оказывают медицинскую помощь. Он посоветовал девушке не ходить по барам.

Наталья Баринова сообщила в соцсетях, что не смогла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача своим родителям, у них поднялась температура. Глава Орловской области Андрей Клычков вмешался, лечение было назначено, коронавирус у родителей девушки не подтвердился.

Комментируя эту историю, губернатор написал в Facebook: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?»

В беседе с «Подъёмом» Андрей Клычков пояснил, что обратил внимание на фотографии в Instagram девушки, сделанные в публичных местах, и не собирался учить её жизни.

«Ситуация удивительная: с одной стороны требование к властям обеспечить лечение родителей и в это же время нахождение в общественных местах. Комментарий был связан не с попыткой порекомендовать, как правильно жить, я хотел донести, что, когда болеют родители, есть риск и заболеть, и распространить инфекцию».



Источник: t.me/pdmnews