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«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи

11:00 14.01.2021 Фото: стоп-кадр видео t.me/pdmnews
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Девушка не смогла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача своим родителям, у них поднялась температура.

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Жительница Орловской области пожаловалась губернатору

Жительница Орловской области пожаловалась губернатору, что её родителям не оказывают медицинскую помощь. Он посоветовал девушке не ходить по барам.

Наталья Баринова сообщила в соцсетях, что не смогла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача своим родителям, у них поднялась температура. Глава Орловской области Андрей Клычков вмешался, лечение было назначено, коронавирус у родителей девушки не подтвердился.

Комментируя эту историю, губернатор написал в Facebook: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?»

В беседе с «Подъёмом» Андрей Клычков пояснил, что обратил внимание на фотографии в Instagram девушки, сделанные в публичных местах, и не собирался учить её жизни.

«Ситуация удивительная: с одной стороны требование к властям обеспечить лечение родителей и в это же время нахождение в общественных местах. Комментарий был связан не с попыткой порекомендовать, как правильно жить, я хотел донести, что, когда болеют родители, есть риск и заболеть, и распространить инфекцию».

Источник: t.me/pdmnews

губернатор карантин коронавирус соцсети Наталья Баринова
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