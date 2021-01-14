Спрос на билеты из Берлина в Москву вырос в 3 раза после объявления о возвращении Навального

Ранее сегодня Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии рейсом авиакомпании «Победа».

Спрос на билеты из Берлина в Москву вырос в три раза после объявления о возвращении Навального

Пользователи Aviasales в три раза чаще начали искать билеты по маршруту Берлин-Москва после сообщения Алексея Навального о том, что 17 января он вернется в Россию. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь компании Янис Дзенис.



Тысячи человек заинтересовались возможностью полететь в воскресенье, 17 января из аэропорта Берлин-Бранденбург во Внуково рейсом «Победы», сообщил Дзенис. Из-за этого цены на билеты резко выросли: с утра один билет на этот рейс стоил 9 100 рублей, а сейчас — 14 378 рублей, убедился корреспондент Дождя.

Ранее сегодня Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии рейсом авиакомпании «Победа».

Накануне стало известно о том, что ФСИН обратилась в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве считают, что Навальный «не исполняет возложенные на него судом обязанности» и «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», не возвращаясь в Россию после окончания лечения.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного по делу о хищении более 30 миллионов рублей у компании. Навальный отрицает вину и считает дело политически мотивированным.

Источник: tvrain.ru