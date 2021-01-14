Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки

Ребенок не стесняется писать там о наболевшем.
Пользовательница Twitter из Перми с ником liza_inthesky выложила в соцсети фото школьного дневника своего сына-первоклассника. Видимо, ребенок слишком буквально воспринял фразу «для заметок» и начал писать там о личных переживаниях.
Так, под списком уроков и домашним заданием первоклассник написал «Хочу жрать и домой».
Ребёнок решил, что строка "для заметок" в школьном дневнике - для него, и устроил там филиал личного дневника pic.twitter.com/Awt4DUpdKF
— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
Кроме того, на форзаце дневника мальчик обозначил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.
На форзаце у него ещё нашла... список дьяволов pic.twitter.com/XP48Oksrpl
— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
Мама ребенка уточнила в посте, что опубликовала дневник с разрешения сына.
Он в курсе, что я выложила, и он не против. У него есть блокнотик с личными записями, туда я не заглядываю
— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
Она уточнила также, что у него есть и свой собственный блокнот для личных записей, в который она не заглядывает.
Надо бы время отмечать, когда жрать хочет. А то непонятно: это он не наелся или в предвкушении столовки.
— Theo (@cefalopodes) January 13, 2021
Ну вообще, это дневник ребёнка. Что хочет, пусть там и пишет. Ободряю 👌🏻
А кому не нравится, пусть заведёт себе свой дневник и делает там что он хочет.
— Anselm (@molekelyarka) January 13, 2021