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Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки

11:15 14.01.2021 Фото: twitter.com/molekelyarka
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Кроме того, на форзаце дневника мальчик обозначил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

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Мама первоклассника показала его личные заметки в дневнике

Ребенок не стесняется писать там о наболевшем.

Пользовательница Twitter из Перми с ником liza_inthesky выложила в соцсети фото школьного дневника своего сына-первоклассника. Видимо, ребенок слишком буквально воспринял фразу «для заметок» и начал писать там о личных переживаниях.

Так, под списком уроков и домашним заданием первоклассник написал «Хочу жрать и домой».

Кроме того, на форзаце дневника мальчик обозначил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

Мама ребенка уточнила в посте, что опубликовала дневник с разрешения сына.

Она уточнила также, что у него есть и свой собственный блокнот для личных записей, в который она не заглядывает.

заметки школьник
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