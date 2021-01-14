Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки

Кроме того, на форзаце дневника мальчик обозначил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

Мама первоклассника показала его личные заметки в дневнике

Ребенок не стесняется писать там о наболевшем.

Пользовательница Twitter из Перми с ником liza_inthesky выложила в соцсети фото школьного дневника своего сына-первоклассника. Видимо, ребенок слишком буквально воспринял фразу «для заметок» и начал писать там о личных переживаниях.

Так, под списком уроков и домашним заданием первоклассник написал «Хочу жрать и домой».

Ребёнок решил, что строка "для заметок" в школьном дневнике - для него, и устроил там филиал личного дневника pic.twitter.com/Awt4DUpdKF — Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021

Кроме того, на форзаце дневника мальчик обозначил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

На форзаце у него ещё нашла... список дьяволов pic.twitter.com/XP48Oksrpl — Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021

Мама ребенка уточнила в посте, что опубликовала дневник с разрешения сына.

Он в курсе, что я выложила, и он не против. У него есть блокнотик с личными записями, туда я не заглядываю — Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021

Она уточнила также, что у него есть и свой собственный блокнот для личных записей, в который она не заглядывает.

Надо бы время отмечать, когда жрать хочет. А то непонятно: это он не наелся или в предвкушении столовки. — Theo (@cefalopodes) January 13, 2021