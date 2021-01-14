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Зимние каникулы 2021: Когда выйдут в школу в январе ученики в Бердске

10:30 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области на неделю было принято на заседании оперативного штаба в конце декабря 2020.

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Сколько времени отдыхать школьникам решают региональные власти

Учащиеся бердских школ возобновляют учебу 18 января 2021 года. Новогодние каникулы у них, как и у всех школьников Новосибирской области, заканчиваются 17 января. Напомним, их продлили еще в декабре 2020-го региональные власти, посчитав, что ситуация с коронавирусом в области остается напряженной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во многих российских регионах школьники вышли с каникул сегодня, 11 января. В Бердске же время отдыха продлили, как и в Москве, еще на неделю. Эту информацию еще раз подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник и. о. директора бердского управления образования Михаил Каркавин (он временно возглавил УОиМП после увольнения по собственному желанию Жанны Тузовой).

Кроме даты начала третьей четверти текущего учебного года родителей бердских школьников интересует вопрос: в каком формате начнут заниматься дети с 18 января.

- Учимся в обычном режиме — очно, как и в конце второй четверти. Дистанционного обучения не будет. Новых ограничений не вводили, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Каркавин.

По его словам, в школах сохраняются введенные ранее ограничения:
- Отдельные кабинеты, масочный режим для обслуживающего персонала, особые условия для перемен, дезинфекция — все в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области на неделю было принято на заседании оперативного штаба в конце декабря 2020. Соответствующее письмо министерства образования области было направлено главам муниципальных районов и городских округов.

Сколько положено отдыхать

Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. При этом есть и определенные правила, установленные властями относительно отдыха учащихся, которые нельзя нарушать:
—длительность "коротких" каникул в школах не может быть менее 7 дней, летних — менее двух месяцев);
—недопустимо сдвигать каникулы более чем на 2 недели от рекомендованного периода;

—количество дней отдыха в течение учебного года не должно быть менее 30 (без учета летних каникул);
—каникулы всегда должны стартовать с понедельника

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