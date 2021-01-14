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Удовлетворял себя во время поездки с фотографом Марией Дьяковой таксист "Ситимобил". Подробности инцидента

10:02 14.01.2021 Фото: Стоп-кадр с видео
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"Мы хотим создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси вместе с юристами и правозащитниками, чтобы пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь", - отреагировал на ситуацию "Ситимобил".

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Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой

Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой. Сейчас девушка готовит заявление в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пострадавшая, фотограф из Петербурга заявила, что не будет замалчивать ситуацию.

- В полицию буду обращаться непосредственно, буду также обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на оказание услуг и в прокуратуру. И замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался.

Девушка рассказала, что инцидент произошёл накануне, когда она ехала в аэропорт. Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз». Позже она заметила, что таксист вместо навигатора смотрит порно на телефоне, а через какое-то время мужчина и вовсе остановил машину на «две минуты» и начал в открытую заниматься онанизмом.

Компания "Ситимобил" прокомментировала ситуацию "Курьер. Среда. Бердск":

- Ситуация, произошедшая с Марией Дьяковой во время поездки в такси, вопиющая. Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение Ситимобил. Поэтому мы проведём тщательный аудит всех водителей, подключенных к нам через этот таксопарк. Также мы планируем пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации. Всем остальным партнёрам и таксопаркам мы разошлём предупреждение о более тщательной работе с подготовкой и проверкой водителей и обновлённые правила отбора водителей.

К сожалению, подобные инциденты происходят, независимо от приложения, через которое было заказано такси. Чтобы в будущем Мария и другие пользователи могли доверять нам и другим агрегаторам такси, мы хотим создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси вместе с юристами и правозащитниками, чтобы пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь. Также вместе с ними мы выработаем обновлённые правила отбора водителей. В планах на этот год у нас есть несколько продуктовых решений в приложении для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию.

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