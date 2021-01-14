График вывоза мусора в частном секторе Бердска. Узнайте, по каким дням недели мусоровоз заберет отходы

Графики транспортирования отходов размещены на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск». Но вы можете посмотреть их в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Мусор в Бердске - больная тема

Как часто вывозится мусор в Бердске. такой вопрос "Курьер. Среда. Бердск" задал региональному оператору по сбору и утилизации ТКО в Новосибирской области "Экологии-Новосибирск".

- В настоящее время транспортирование отходов на территории Искитимского района, Искитима и Бердска осуществляется в соответствии с утвержденными графиками. Графики транспортирования отходов размещены на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск», - гласит ответ за подписью гендиректора компании Ларисы Анисимовой.

При этом дата подписи предоставленного документа - 1 января 2020 год.

Ознакомиться с графиков вывоза мусора вы можете пройдя по ссылке График вывоза мусора.