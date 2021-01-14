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График вывоза мусора в частном секторе Бердска. Узнайте, по каким дням недели мусоровоз заберет отходы

10:41 14.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Графики транспортирования отходов размещены на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск». Но вы можете посмотреть их в материале "Курьер. Среда. Бердск".

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Мусор в Бердске - больная тема

Как часто вывозится мусор в Бердске. такой вопрос "Курьер. Среда. Бердск" задал региональному оператору по сбору и утилизации ТКО в Новосибирской области "Экологии-Новосибирск".

- В настоящее время транспортирование отходов на территории Искитимского района, Искитима и Бердска осуществляется в соответствии с утвержденными графиками. Графики транспортирования отходов размещены на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск», - гласит ответ за подписью гендиректора компании Ларисы Анисимовой.

При этом дата подписи предоставленного документа - 1 января 2020 год.

Ознакомиться с графиков вывоза мусора вы можете пройдя по ссылке График вывоза мусора.

график вывоза мусора мусор реформа Лариса Анисимова ООО "Экология-Новосибирск"
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От редакции

Приезжает в эти дни мусоровоз?

Аноним, 14 января 2021 11:03
приезжает ..если заказываем вывоз вторник и четверг

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