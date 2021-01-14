14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗ

12:30 14.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость "вновь достигла пика".

% name% title
Дмитрий Песков заявлял, что у России есть большой запас прочности, позволяющий не вводить полный локдаун
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗЕщё 1134 новостей

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое мнение во время прямого эфира высказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

"Мы вступаем во второй год (пандемии. – прим. ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса – ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - заявил он.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость "вновь достигла пика".

По словам Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается "идеальный шторм". Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса, отметил он.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.
Одиннадцатого марта 2020 года организация объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что нас ждет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВоенная пенсия в 2021 году: Как проиндексируют пенсии военных. Рассказываем о решении Путина
12:55 14-01-2021
Военная пенсия в 2021 году: Как проиндексируют пенсии военных. Рассказываем о решении Путина
Удачные дни для закваски капусты в феврале 2021 года по лунному календарю
12:50 14-01-2021
Удачные дни для закваски капусты в феврале 2021 года по лунному календарю
Дистанционное обучение 2021 в Москве: Продлят ли дистант для московских школьников в январе?
12:47 14-01-2021
Дистанционное обучение 2021 в Москве: Продлят ли дистант для московских школьников в январе?
Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?
12:45 14-01-2021
Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?
Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗ
12:30 14-01-2021
Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗ
Как отдыхаем на 8 марта 2021 года?
12:20 14-01-2021
Как отдыхаем на 8 марта 2021 года?
Аварийно сел летевший из Москвы в Салехард Airbus в Пулково
12:19 14-01-2021
Аварийно сел летевший из Москвы в Салехард Airbus в Пулково
БердскПогибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске
12:15 14-01-2021
Погибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске
БердскКогда снесут шлагбаумы в Бердске в 2021 году: В первой очереди 3 дома, узнайте адреса
12:11 14-01-2021
Когда снесут шлагбаумы в Бердске в 2021 году: В первой очереди 3 дома, узнайте адреса
БердскНаденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска
12:08 14-01-2021
Наденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска