Погибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги дорожных происшествий за 2020 год.
На территории Бердска за годы было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 6 человек погибло и 53 человека травмировано.
За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 68 ДТП, в которых 5 человек погибло и 85 человек травмировано.
По видам ДТП распределились следующим образом:
- Столкновение: 12;
- Опрокидывание: 2;
- Наезд на стоящее ТС: 2;
- Наезд на препятствие: 2;
- Наезд на пешехода: 23;
- Наезд на велосипедиста: 1;
- Падение пассажира: 2;
- Иной: 2.
С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних травмировано.
За аналогичный период 2019 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 несовершеннолетних травмировано.
По вине водителей произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 46 человек травмировано.
За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых 5 человек погибло и 79 человек травмировано.
По вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано.
За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 2 человека погибло и 13 человек травмировано.
По вине пешеходов зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 человек травмировано.
За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек травмировано.
Основные причины ДТП:
- несоответствие скорости условиям движения - 3 ДТП,
- несоблюдение очередности проезда - 5 ДТП,
- выезд на встречную полосу движения – 3 ДТП,
- без права управления транспортным средством – 4 ДТП,
- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 8 ДТП,
- с участием ТС, имеющих технические неисправности – 20 ДТП,
ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 852 факта автодорожных происшествий, из них:
- столкновение транспортных средств – 482,
- наезд на стоящее транспортное средство – 248,
- наезд транспортного средства на препятствие – 113,
- другие виды ДТП – 9.