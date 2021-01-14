Погибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 68 ДТП, в которых 5 человек погибло и 85 человек травмировано.

ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 852 факта автодорожных происшествий

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги дорожных происшествий за 2020 год.

На территории Бердска за годы было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 6 человек погибло и 53 человека травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 68 ДТП, в которых 5 человек погибло и 85 человек травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение: 12;

Опрокидывание: 2;

Наезд на стоящее ТС: 2;

Наезд на препятствие: 2;

Наезд на пешехода: 23;

Наезд на велосипедиста: 1;

Падение пассажира: 2;

Иной: 2.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних травмировано.

За аналогичный период 2019 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 несовершеннолетних травмировано.

По вине водителей произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 46 человек травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых 5 человек погибло и 79 человек травмировано.

По вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 2 человека погибло и 13 человек травмировано.

По вине пешеходов зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 человек травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек травмировано.

Основные причины ДТП:

- несоответствие скорости условиям движения - 3 ДТП,

- несоблюдение очередности проезда - 5 ДТП,

- выезд на встречную полосу движения – 3 ДТП,

- без права управления транспортным средством – 4 ДТП,

- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 8 ДТП,

- с участием ТС, имеющих технические неисправности – 20 ДТП,



- с наличием недостатков в состоянии улично-дорожной сети – 11 ДТП.

ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 852 факта автодорожных происшествий, из них: