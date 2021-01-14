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Погибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске

12:15 14.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 68 ДТП, в которых 5 человек погибло и 85 человек травмировано.

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ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 852 факта автодорожных происшествий

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги дорожных происшествий за 2020 год.

На территории Бердска за годы было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 6 человек погибло и 53 человека травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 68 ДТП, в которых 5 человек погибло и 85 человек травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:

  • Столкновение: 12;
  • Опрокидывание: 2;
  • Наезд на стоящее ТС: 2;
  • Наезд на препятствие: 2;
  • Наезд на пешехода: 23;
  • Наезд на велосипедиста: 1;
  • Падение пассажира: 2;
  • Иной: 2.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних травмировано.

За аналогичный период 2019 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 несовершеннолетних травмировано.

По вине водителей произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 46 человек травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых 5 человек погибло и 79 человек травмировано.

По вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано.

За аналогичный период 2019  года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 2 человека погибло и 13 человек травмировано.

По вине пешеходов зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 человек травмировано.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек травмировано.

Основные причины ДТП:
- несоответствие скорости условиям движения - 3 ДТП,
- несоблюдение очередности проезда - 5 ДТП,
- выезд на встречную полосу движения – 3 ДТП,
- без права управления транспортным средством – 4 ДТП,
- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 8 ДТП,
- с участием ТС, имеющих технические неисправности – 20 ДТП,

- с наличием недостатков в состоянии улично-дорожной сети – 11 ДТП.

ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 852 факта автодорожных происшествий, из них:

  • столкновение транспортных средств – 482,
  • наезд на стоящее транспортное средство – 248,
  • наезд транспортного средства на препятствие – 113,
  • другие виды ДТП – 9.
ДТП столкновение трасса
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