39-летний Дима Билан побрился налысо

«Обновление, обнуление, перезагрузка», «Усы тоже сбривайте», «Обновление тебе к лицу», — пишут в комментариях поклонники.

Дима Билан вновь удивил поклоннников неожиданным преображением

Любимчик женщин Дима Билан не перестает удивлять поклоннников. Неожиданным стало новое кардинальное преображение певца. Устав экспериментировать с прическами и цветом волос от красного до фиолетового, 39-летний красавец побрился налысо. Свежими фото артист поделился в своем инстаграме.

Дмитрий признался, что мечтает вернуться к своему натуральному цвету волос:

Ох как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет. Дима Билан

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Беликова (@iamirinabel)

Поклонники поспешили поддержать артиста:

--Действительно. Зачем яркие волосы, когда ты сам по себе яркий? И внимание сразу акцентируется на глазах»;

-Творческая натура, поиск всегда и во всем;

-Обновление, обнуление, перезагрузка;

-Усы тоже сбривайте;

-Вот такая прическа лучше, чем синие или бордовые! Прям освежился;

-Обновление тебе к лицу;

-Ура, наконец-то стрижка и свой цвет.