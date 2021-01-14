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Красота / Общество

39-летний Дима Билан побрился налысо

20:20 14.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJ6YWBSFErA/?utm_source=ig_embed
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«Обновление, обнуление, перезагрузка», «Усы тоже сбривайте», «Обновление тебе к лицу», — пишут в комментариях поклонники.

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Дима Билан вновь удивил поклоннников неожиданным преображением

Любимчик женщин Дима Билан не перестает удивлять поклоннников. Неожиданным стало новое кардинальное преображение певца. Устав экспериментировать с прическами и цветом волос от красного до фиолетового, 39-летний красавец побрился налысо. Свежими фото артист поделился в своем инстаграме.

Дмитрий признался, что мечтает вернуться к своему натуральному цвету волос:

Ох как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет. Дима Билан

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Публикация от Ирина Беликова (@iamirinabel)

Поклонники поспешили поддержать  артиста:

--Действительно. Зачем яркие волосы, когда ты сам по себе яркий? И внимание сразу акцентируется на глазах»;

-Творческая натура, поиск всегда и во всем;

-Обновление, обнуление, перезагрузка;

-Усы тоже сбривайте;

-Вот такая прическа лучше, чем синие или бордовые! Прям освежился;

-Обновление тебе к лицу;

-Ура, наконец-то стрижка и свой цвет.

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