39-летний Дима Билан побрился налысо

Любимчик женщин Дима Билан не перестает удивлять поклоннников. Неожиданным стало новое кардинальное преображение певца. Устав экспериментировать с прическами и цветом волос от красного до фиолетового, 39-летний красавец побрился налысо. Свежими фото артист поделился в своем инстаграме.
Дмитрий признался, что мечтает вернуться к своему натуральному цвету волос:
Ох как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет. Дима Билан
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Поклонники поспешили поддержать артиста:
--Действительно. Зачем яркие волосы, когда ты сам по себе яркий? И внимание сразу акцентируется на глазах»;
-Творческая натура, поиск всегда и во всем;
-Обновление, обнуление, перезагрузка;
-Усы тоже сбривайте;
-Вот такая прическа лучше, чем синие или бордовые! Прям освежился;
-Обновление тебе к лицу;
-Ура, наконец-то стрижка и свой цвет.