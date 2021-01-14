Тариф на вывоз мусора в 2021 году в Сибири и Бердске назвала "Экология-Новосибирск" на человека

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 420,29 руб. за кубический метр.

Плата за вывоз мусора скачет каждые полгода

С 1 января 2019 года в Новосибирской области работает региональный оператор по сбору и утилизации ТКО. Уже 2 года сибиряки платят большие суммы за мусор по сравнению с тарифом, который был до мусорной реформы. "Курьер. Среда. Бердск" выяснил в "Экологии-Новосибирск", какие тарифы на сбор и утилизацию ТКО будут действовать в регионе в 2021 году.

Так, согласно постановлению правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг в порядке, установленном правительством Российской Федерации, закреплены за департаментом по тарифам Новосибирской области.

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Новосибирской области» утверждены нормативы накопления ТКО (для домовладений на территории Новосибирской области норматив – 2,38 м³/год на 1 проживающего). Нормативы накопления ТКО не дифференцированы по территориальному признаку.

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 571-ЖКХ на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 420,29 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека составляет 83,36 руб. в месяц.

С 01.07.2021 по 31.12.2021 года установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 439,62 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека составляет 87,19 руб. в месяц.