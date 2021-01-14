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Сильно подорожал бензин в январе 2021 года в Бердске и Новосибирске

12:00 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Год назад в это же время наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 и дизельное топливо на 0,1%.

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Цены на бензин растут

С 1 по 11 января 2021 года в Новосибирске и Бердске значительно повысились цены на бензин марки АИ-92 на 0,5%, АИ-98 и АИ-95 – на 0,3 %, дизельное топливо – на 0,2%, сообщили в Новосибирскстате.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 42,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 50,30 до 54,20, дизельное топливо от 49,30 до 53,05 рубля за 1 литр.

Год назад в это же время наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 и дизельное топливо на 0,1%.

бензин топливо цены на бензин
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От редакции

Заметили повышение?

Аноним, 14 января 2021 12:04
Спасибо путину. что еще.

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