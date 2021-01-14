Подтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков

Проблема отдаленности храма от жителей микрорайона Белокаменного больше не возникнет.
Настоятель Преображенского кафедрального собора Бердска отец Владимир на оперативном штабе со СМИ подтвердил появление храма в Белокаменном.
-Да, храм появится. Люди, которые там проживают желают, чтобы там был храм,- отметил отец Владимир 14 января.
Напомним, что 4 православный храм в микрорайоне Белокаменном будет деревянным. Его построят во имя Преподобного Сергия Радонежского. Настоятелем храма станет священник Александр Ляпустин.