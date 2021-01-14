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Подтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков

11:17 14.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В генплане предусмотрели место под будущую церковь в низине недалеко от недостроенного кирзавода, но так как храм должен возвышаться, строительство решили организовать в Микрорайоне.

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Отец Владимир является настоятелем Преображенского кафедрального собора

Проблема отдаленности храма от жителей микрорайона Белокаменного больше не возникнет.

Настоятель Преображенского кафедрального собора Бердска отец Владимир на оперативном штабе со СМИ подтвердил появление храма в Белокаменном.

-Да, храм появится. Люди, которые там проживают желают, чтобы там был храм,- отметил отец Владимир 14 января.

Напомним, что 4 православный храм в микрорайоне Белокаменном будет деревянным. Его построят во имя Преподобного Сергия Радонежского. Настоятелем храма станет священник Александр Ляпустин.

4 храм микрорайон белокаменный храм в Белокаменном храм сергия радонежского Владимир Бирюков
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