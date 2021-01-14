Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие

Эта добавка содержит в себе соединения брутьеридин и мелитидин, которые быстро уничтожают ферменты холестерина, а также помогают предотвратить деление стволовых клеток опухолей.

По выводам экспертов, бергамот можно использовать в качестве разработки новых видов лекарств

Специалисты из Университета Калабрии и Университета Солфорда считают бергамот лекарственным веществом, которое может подавлять раковые клетки. Как удалось выяснить в ходе опытов, бергамот содержит в себе соединения брутьеридин и мелитидин, которые быстро уничтожают ферменты холестерина, а также помогают предотвратить деление стволовых клеток опухолей.

По выводам экспертов, бергамот можно использовать в качестве разработки новых видов лекарств, которые не имеют токсичных побочных эффектов.

Источник: izvmor.ru