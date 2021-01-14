Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

"Я прошу < ...> готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает < ...>. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график < ...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.



"До конца января < ...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Источник: РИА Новости