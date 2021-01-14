Продлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть

В некоторых российских школах третья четверть учебного года стартовала 11 января. Многие учебные заведения возобновляют учебу позже. Поскольку занятия будут в очном формате, жесткие требования к образовательному процессу сохраняются.

В российских регионах разные даты окончания новогодних каникул

Часть российских регионов приступила к учебе после новогодних каникул в 2021 году с 11 января. Многие школы, в том числе в Новосибирской области и Москве, начнут третью четверть с 18 января. Об этом официально заявили региональные власти. Решение о продлении зимних каникул Минпросвещения отдал на усмотрение регионов. В случае неблагоприятного развития ситуации с COVID-19 им дано право самостоятельно определять дату начала учебы после Нового года.

Между тем, всерьез обсуждался вопрос о продлении отдыха школьников еще на неделю - до 25 января 2021 года. Партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с таким предложением в связи с распространением коронавирусной инфекции. По мнению авторов обращения, такая мера позволила бы замедлить распространение COVID-19 и выиграть время для массовой вакцинации населения.

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — заявил лидер партии Максима Сурайкина.

Однако инициатива пока не нашла поддержки. И последней датой выхода с новогодних каникул российских школьников остается 18 января. Например, с этого дня начнется второе полугодие для учеников Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в региональном правительстве об этом официально заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Кроме того, он подчеркнул, что учебный процесс во всех образовательных организациях региона продолжится в очном режиме. А поскольку в Новосибирской области сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавируса, школам придется выполнять санитарные требования: составление расписания, перераспределение потоков, социальное дистанцирование, организация питания и другое.

Бердские школы тоже возобновляют учебу 18 января и в очном формате, сообщал "Курьер. Среда Бердск" и. о. директора городского управления образования Михаил Каркавин. В следующий понедельник школьники Бердска пойдут на занятия в свои классы - для детей начнется третья четверть.

Отдых по закону

Даты каникул для школьников в 2020-2021 году регламентируются законом «Об образовании» и уставами учебных заведений, работающих на территории РФ. Расписание каникул на 2020-2021 год утверждается приказом, который подписывает директор школы. Подобные документы обычно составляются в августе, непосредственно перед началом нового учебного года, на основе распоряжений Министерства науки и образования РФ, а также территориальных управлений ведомства.

Но большинство нормативных актов, прямо или косвенно относящихся к школьным каникулам 2020-2021 года, носят рекомендательный характер. Однако в этих документах перечислены отдельные параметры, которых обязательно должны придерживаться все учреждения: отдых детей должен начинаться с понедельника; руководство образовательных заведений может смещать график не более чем на две недели; продолжительность летнего отдыха – не менее двух месяцев; общая длительность свободного времени, без учета летнего периода, не должна превышать 30 дней.

В различных регионах могут вводиться дополнительные ограничения. Как правило, такую информацию можно найти на сайте местного управления образования.

Четвертная – классическая система, которая повсеместно применялась в советское время и сегодня используется в большинстве школ страны. Учебный год делится на 4 отрезка. По завершении каждого из них предусмотрен отдых. Приблизительный график каникул на 2020-2021 год для школьников в России при четвертном режиме выглядит следующим образом:

Осенние с 19 октября 2020 – по 1 ноября 2020 (изменен)

Зимние с 28 декабря 2020 – по 10 января 2021 (изменен)

Весенние с 22 марта 2021 – по 28 марта 2021

Летние с 31 мая 2021 – по 31 августа 2021.

Каждое учреждение может корректировать график обучения и выстраивать процесс работы таким образом, чтобы эффективность была максимально высокой. Правильно организованные каникулы в школе в 2020-2021 году позволят детям полноценно отдохнуть, что будет способствовать более продуктивному обучению в дальнейшем. Кроме этого, период отдыха руководство школы может сместить на две недели от планируемого графика в случае возникновения такой необходимости.

Возможный перенос каникул для школьников на более длительный срок в 2020-2021 году должен согласовываться с управлением образования и только при наличии важных или чрезвычайных обстоятельств: неблагоприятной эпидемиологической ситуации; очень низких температур; аварий теплотрасс и других ситуаций, в результате которых прерывается учебный процесс. Так, в ряде регионов России в октябре 2020 года существенно возросли показатели выявления инфицированных COVID-19, в результате чего было принято решение изменить даты каникул. Аналогичным образом поступили и относительно зимних каникул — продлили на неделю до 17 января.

Ограничения в школах сохраняются

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - все эти и другие санитарные меры останутся в школах еще на один год. Согласно постановлению главы Роспотребнадзора, требования к работе школ, лагерей и других детских организаций в условиях COVID-19 продлеваются до 2022 года. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Школы работают по специальному графику уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов учеников. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Еще важный момент - экзамены, аттестация: составляется график явки обучающихся, соблюдается социальная дистанция в 1,5 м, зигзагообразная рассадка по человеку за парту. И дети, и взрослые с признаками респираторных заболеваний должны быть изолированы до приезда "скорой" или до прибытия родителей. Все эти меры касаются очного обучения. Они действуют школах России с осени-2020. Соблюдение этих правил позволяет учиться очно, минимизируя риски для здоровья детей.