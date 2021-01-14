Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками

Лилейники называют цветами для ленивых, потому что ухаживать за ними значительно проще, чем, например, за розами или клематисами.

Цветовая гамма лилейников очень разнообразная, нет только сортов чисто белой окраски

Цветы для ленивых

Лилейники называют цветами для ленивых, потому что ухаживать за ними значительно проще, чем, например, за розами или клематисами

Цветовая гамма лилейников очень разнообразная, нет только сортов чисто белой окраски. Даже если в описании сказано, что цветок будет чисто белым, в нем все равно будет присутствовать розовый, желтый или зеленый оттенок. В Америке и Австралии селекционерами были получены несколько белых сортов, однако они не пригодны для выращивания в открытом грунте в России.

По размерам цветка лилейники бывают:

- Миниатюрные – менее 7,5 см в диаметре.

- Мелкоцветковые – 7,5 – 11,5 см в диаметре.

- Крупноцветковые – 11,5 – 17,5 см в диаметре.

-Гигантские – свыше 17,5 см в диаметре.

Делать вывод о внешнем виде цветка по первому цветению в год посадки преждевременно: и цвет, и размер, и форма лепестков, как правило, не соответствуют истине.

Высота лилейника определяется высотой цветоноса. Выделяют четыре группы сортов:

- Карликовые – до 30 см.



- Низкие – 30-60 см.- Среднерослые – 60-80 см.- Высокие – от 80 см до 2 м.

Сорта лилейников отличаются не только числом цветоносов, образующихся из одной розетки, но и количеством цветков на каждой из них. У некоторых на цветоносе бывает всего пять-восемь бутонов, а есть такие, которые несут в себе более 30 бутонов.

Лилейники различаются также по срокам цветения. Можно подобрать сорта таким образом, чтобы растения непрерывно цвели с начала лета и до заморозков.

Обычно способность образовывать большое количество бутонов характеризует продолжительность цветения. Но надо учитывать, что на некоторых сортах ежедневно открывается один или несколько бутонов, а другие раскрываются с интервалом в два-три дня.