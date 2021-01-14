14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Какой кашель при коронавирусе

19:50 14.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими симптомами COVID-19.

% name% title
У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля

У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля. Об этом 19 декабря сообщил портал BGR со ссылкой на медиков.

Как отмечает доктор медицины Нейт Фавини, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 в большинстве случаев является сухим, непродуктивным, то есть не сопровождается отхождением мокроты.

Согласно нескольким исследованиям, более 60% пациентов с коронавирусом имеют сухой кашель, а примерно 33% пациентов с COVID-19 сообщают о кашле, который вызывает выделение слизи.

При этом даже в случае отсутствия подозрения на коронавирус надо пройти тестирование, добавила специалист.

Как уточняют другие медики, сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими симптомами COVID-19.

Накануне Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании опубликовал руководство по лечению постковидного синдрома. Переболевшие COVID-19 пациенты в течение долгого времени могут страдать от тошноты, диареи, анорексии и болей в животе.

2 декабря в British Heart Foundation отметили, что среди симптомов затяжного COVID-19 врачи назвали одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться.

Источник: iz.ru

кашель коронавирус отличительные черты постковидный синдром Нейт Фавини BGR British Heart Foundation
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы болели ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
20:36 14-01-2021
Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
Мертвым нашли многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко
20:26 14-01-2021
Мертвым нашли многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко
39-летний Дима Билан побрился налысо
20:20 14-01-2021
39-летний Дима Билан побрился налысо
Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека
20:16 14-01-2021
Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека
Повысить размер налогового вычета на лечение и образование до 288 тыс. рублей предлагают в Госдуме
20:05 14-01-2021
Повысить размер налогового вычета на лечение и образование до 288 тыс. рублей предлагают в Госдуме
Какой кашель при коронавирусе
19:50 14-01-2021
Какой кашель при коронавирусе
Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН 1
19:41 14-01-2021
Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН
Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия
19:28 14-01-2021
Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия
Точный гороскоп на день Серифима Саровского в пятницу 15 января 2021 года
19:20 14-01-2021
Точный гороскоп на день Серифима Саровского в пятницу 15 января 2021 года
В яму с кипятком упала 19-летняя девушка. С тяжелыми ожогами она попала в больницу
19:14 14-01-2021
В яму с кипятком упала 19-летняя девушка. С тяжелыми ожогами она попала в больницу