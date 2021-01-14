Какой кашель при коронавирусе

У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля

У болеющего коронавирусом человека есть отличительные черты кашля. Об этом 19 декабря сообщил портал BGR со ссылкой на медиков.

Как отмечает доктор медицины Нейт Фавини, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 в большинстве случаев является сухим, непродуктивным, то есть не сопровождается отхождением мокроты.

Согласно нескольким исследованиям, более 60% пациентов с коронавирусом имеют сухой кашель, а примерно 33% пациентов с COVID-19 сообщают о кашле, который вызывает выделение слизи.

При этом даже в случае отсутствия подозрения на коронавирус надо пройти тестирование, добавила специалист.

Как уточняют другие медики, сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими симптомами COVID-19.

Накануне Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании опубликовал руководство по лечению постковидного синдрома. Переболевшие COVID-19 пациенты в течение долгого времени могут страдать от тошноты, диареи, анорексии и болей в животе.

2 декабря в British Heart Foundation отметили, что среди симптомов затяжного COVID-19 врачи назвали одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться.

Источник: iz.ru