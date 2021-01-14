Предупредили о новом ледниковом периоде на Земле ученые

Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.
Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.
Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.
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