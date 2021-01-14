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Предупредили о новом ледниковом периоде на Земле ученые

13:15 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

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Земле угрожает новый ледниковый период

Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.

Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.

Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.

айсберг ледниковый период мировой океан таяние льдов
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От редакции

Когда это случится?

Аноним, 14 января 2021 13:38
НВР:
Надоели со своими одна бабка сказала, при этом не плохо финансируются одновременно фонды по борьбе с похолоданием и фонды по борьбе потеплением, не удивлюсь если ими владеет один человек, как говориться по куда есть на свете дураки, обманом жить им стало быть с руки!

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