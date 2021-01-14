Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай

Рано весной посевы чеснока нужно обязательно подкормить мочевиной, иначе листья появляются желтые. Потом нужно сделать 2-3 комплексных подкормки за весь период роста, но весенняя подкормка азотом – главная. Если листья желтеют – нужно еще раз подкормить азотом.

Примерный срок посадки чеснока у нас с 20 сентября по 10 октября

Озимый чеснок любит холодок

В последние годы мало кто из садоводов-любителей может похвастаться хорошим урожаем ярового чеснока. Поэтому каждый огородник старается посадить грядку-другую озимого.

Чеснок очень требователен к плодородию почвы. Однако внесение свежего навоза под него не рекомендуется, так как затягивается период вегетации, чеснок хуже вызревает, а значит и хуже хранится. Под зиму чеснок сажают за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы зубчики только укоренились.

Сажают рядками 20-30 см. Глубина заделки 5-7 см, то есть 2-3 длины зубка, как и для всех луковичных культур. Сверху посадки полезно замульчировать перегноем и набросать веток от малины или на тот случай, если долго не будет снега.

Примерный срок посадки чеснока в Сибири с 20 сентября по 10 октября. Но в последние годы в связи с потеплением сроки немного отодвигаются (неделя – две). Некоторые садоводы ориентируются на лесополосы тополей (только не в городе). Как начнет желтеть листва на тополях – пора садить чеснок.

Рано весной посевы чеснока нужно обязательно подкормить мочевиной, иначе листья появляются желтые. Потом нужно сделать 2-3 комплексных подкормки за весь период роста, но весенняя подкормка азотом – главная. Если листья желтеют – нужно еще раз подкормить азотом. В течение лета рыхлим, боремся с сорняками и 2-3 раза хорошо поливаем. Но не сверху, а бросаем шланг и чтобы почва промокла на 20-30 см. У стрелкующихся сортов обязательно выламываем стрелку, иначе урожай снижается на 20-30%. Но 5-6 стрелок на грядке нужно оставить.

Как только стрелки распрямятся, пора убирать чеснок. Не нужно допускать перезревания луковиц, когда общие чешуи разрушаются. В этом случае теряется товарный вид и чеснок хуже храниться. Чеснок утратил способность к семенному размножению, поэтому обновляют его посевом бульбочек (стрелки). Сеют бульбочки также и в те же сроки, но только на следующий год получают чеснок-однозубку, его и используют для обновления посевов чеснока.

Головки чеснока со срезанными стрелками выкапывают и уносят в тень вместе с корешками, земелькой, стеблями и листьями и дозаривают до полного усыхания стеблей и листьев. Затем стебли с листьями срезают, оставляя пенек высотой 3 см от головки, корни с землей удаляются скручиванием или срезаются, и головки готовы к хранению и употреблению.

Хранят чеснок в трехлитровых банках без крышек в прохладном месте.

Размещать чеснок лучше на участках после уборки ранних сортов огурцов, помидоров, цветной капусты и фасоли. Нельзя высаживать чеснок после лука и картофеля. При соблюдении севооборота чеснок можно будет вернуть на прежнее место только через 4-5 лет.

На зиму чеснок укрывают ботвой томата, картофеля, стеблями подсолнечника или ветками деревьев. Можно использовать любой материал, который позволит задержать снег.