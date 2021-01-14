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Заразились коронавирусом несколько привитых вакциной BioNTech от Pfizer

13:00 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря.

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В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Нашли еще два новых штамма коронавируса ученые в СШАЗаразились коронавирусом несколько привитых вакциной BioNTech от PfizerЕщё 1136 новостей

Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7−10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech — Pfizer. «За это время можно заразиться», — отметила она.

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech — Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec — Pfizer и компании Modernа.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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От редакции

Не работает вакцина?

Аноним, 14 января 2021 13:35
НВР:
Что и требовалось доказать!

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