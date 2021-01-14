Заразились коронавирусом несколько привитых вакциной BioNTech от Pfizer

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря

Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7−10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech — Pfizer. «За это время можно заразиться», — отметила она.

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech — Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec — Pfizer и компании Modernа.