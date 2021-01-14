Жимолость: какой сорт ягоды выбрать и как ухаживать за растением

Для хорошего роста и плодоношения жимолости требуется: влажная, плодородная почва; солнечное безветренное место. Единичные плоды появляются на 2 летних растениях, товарное плодоношение начинается с 3-4 года после посадки в сад.

В Сибири жимолость отличается стабильным плодоношением в связи с высокой зимостойкостью и неприхотливостью

Жимолость

Жимолость синяя со съедобными плодами - новая садовая культура. Первые сорта были переданы в государственное испытание только в 1980 году. В настоящее время допущено к использованию по России более 80 сортов. В Сибири жимолость отличается стабильным плодоношением в связи с высокой зимостойкостью и неприхотливостью.

Для хорошего роста и плодоношения жимолости требуется: влажная, плодородная почва; солнечное безветренное место. Единичные плоды появляются на 2 летних растениях, товарное плодоношение начинается с 3-4 года после посадки в сад.

Современные требования к сортам: высокая стабильная урожайность, крупноплодность, слабая осыпаемость и высокое качество плодов (транспортабельность, сухой отрыв, хороший вкус), устойчивость к наиболее опасным болезням и вредителям (тля).

Высокой считается урожайность от 2,1 до 5 кг/куст. Этим требованиям отвечают сорта Морена, Ассоль, Кунаширская, Длинноплодная, Изюминка, Нимфа, Омега, Содружество, Берель, Огненный опал, Альтаир.

Крупноплодными считаются сорта с массой ягод от 1 до 2,1 грамма и более (Морена, Содружество, Длинноплодная, Берель, Фиалка, Альтаир).

Не осыпаются плоды у сортов Берель, Морена, Корина, Альтаир; слабо осыпаются – у сортов Изюминка, Длинноплодная, Омега, Ассоль;

Вкус десертный гармоничный у сортов Изюминка, Карамель, Корина, Фиалка, Альтаир; хороший столовый - Морена, Длинноплодная, Ассоль; технический (с горчинкой, исчезающей после нагревания) - Берель, Огненный опал, Содружество;

У сортов должен быть различный срок созревания (хотя и цветут они практически одновременно): ранний (Ассоль, Фиалка), средний Длинноплодная, Морена, Нимфа, Карамель), поздний (Берель, Изюминка, Огненный опал, Содружество) или очень поздний (Кунаширская);

Устойчивость к тле очень высокая у сортов Берель, Длинноплодная, Огненный опал, Кунаширская, Нимфа, Фиалка, Морена, Содружество, Амфора;

Высокие лечебные свойства ягод сортов Альтаир, Морена, Берель, Огненный опал, Изюминка, Длинноплодная, Содружество.



Лучшее время посадки- осень или ранняя весна. Самоплодность жимолости очень низкая. Без перекрестного опыления с одного растения удается получить лишь несколько плодов, поэтому одновременно высаживают не менее двух- трех сортов.