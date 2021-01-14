"Горим. Я с ребенком взаперти": Задохнулись угарным газом 8 человек в высотке Екатеринбурге. Как выжить в пожаре на 10-м этаже, рассказали в Бердске

Самое главное, что необходимо выполнять, если вы попали в помещение, где происходит пожар — это как можно скорее вызвать пожарных и покинуть помещение, выйти из опасной зоны. Инструкция по спасению от Руслана Безносенко.

Трагедия произошла 12 января

Страшная трагедия произошла 12 января 2021 года в Екатеринбурге. В три часа ночи в квартире на втором этаже в доме номер 7 по улице Рассветной произошло возгорание. Дым быстро распространился по подъезду, жители оказались заблокированы в квартирах. Погибли восемь человек. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

Во время пожара мама ребенка просила о помощи в Twitter. "Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся", - написала она. Позднее власти сообщили, что спасти женщину не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью, отравившись угарным газом.

Как спастись в пожаре жителям высоток

В Бердске за последнее время построено много высотных жилых домов. Есть у нас в городе дома, у которых 9, 12 и 16 этажей. Как в случае пожара спасти свою жизнь, находясь в высотном здании, «Курьер. Среда. Бердск» спросил у заместителя начальника ОДН Бердска Руслана Безносенко сегодня, 14 января.

- Если произошел пожар в высотном здании, то необходимо покинуть как можно скорее помещение, где произошло возгорание, плотно закрыв дверь. Лифтом пользоваться нельзя. Спускаться надо по лестнице, если пожар на нижнем этаже, и лестничные пролеты задымлены, то можно попробовать обмотать лицо, руки мокрой тканью и попытаться спуститься, если это невозможно, то нужно выйти на балкон, плотно закрыв дверь в комнату. На балконе дожидаться эвакуации. В Бердске пожарная лестница достает до 10 этажа, вылет стрелы до 28 м. Для эвакуации людей с этажей выше десятого используется автоподъемник, АКП-50, до 50 м. На балконах и лоджиях предусмотрены люки и пожарные лестницы, по которым можно спуститься на этажи ниже. Эти люки ни в коем случае нельзя захламлять и загораживать, - рассказал Руслан Безносенко. - Также в домах должна быть система оповещения о пожаре, чтобы предупредить жителей и ускорить эвакуацию.

Самое главное, что необходимо выполнять, если вы попали в помещение, где происходит пожар — это как можно скорее вызвать пожарных и покинуть помещение, выйти из опасной зоны. При выходе закрывать двери, если заблокированы двери или нет возможности выхода через дверь, только тогда разбивать окно и выходить через окно на балкон. Если нет балкона, то дверь закрыть и затыкать тряпками, если есть возможность поливать пол и дверь водой, передвигаться ползком, внизу больше кислорода для дыхания.

- 2-3 минуты при пожаре решают вопрос жизни, не надышаться углекислым газом и продуктами горения, не упасть и не потерять сознание, выйти как можно быстрее — вот задача человека при пожаре,- подчеркнул Руслан Михайлович.

Напоминаем, телефон пожарной охраны -"01" (со стационарного телефона), "101" или "01*" (с мобильного)

Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"