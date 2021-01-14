14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Квартирного воришку из Алтая задержали полицейские Новосибирска

13:45 14.01.2021 Фото: 54.мвд.рф
0

Мужчина был задержан во дворе дома № 154 по улице Троллейная.

% name% title
По камерам видеонаблюдения было установлено направление движения автомобиля

12 января 2021 года в 15 час 00 минут в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску поступила ориентировка о розыске автомобиля, причастного к совершению серии квартирных краж в нескольких районах города. Незамедлительно данная информация была передана всем экипажам ДПС.

По камерам видеонаблюдения было установлено направление движения автомобиля. Для задержания были направлены ближайшие экипажи. Около 16 часов 30 минут разыскиваемый автомобиль был замечен в районе улицы Троллейная. Увидев сотрудников ДПС, пассажир покинул салон транспортного средства и начал скрываться бегством. Один инспектор задержал водителя и остался около автомобиля, другой - начал преследование пассажира в пешем порядке. Мужчина был задержан во дворе дома № 154 по улице Троллейная.

При установлении личности было установлено, что задержанные являются уроженцами республики Алтай, прибыли в город Новосибирск с преступными целями. В совершении квартирных краж признались.

Подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции №8 «Кировский», в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), также будут проверены на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

% name% title
% name% title

Источник: 54.мвд.рф

вор задержали кража
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как его накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россияне смогут получать пенсию за границей. В каких странах?
14:20 14-01-2021
Россияне смогут получать пенсию за границей. В каких странах?
Захотел усилить контроль за арендой жилья Минстрой
14:15 14-01-2021
Захотел усилить контроль за арендой жилья Минстрой
БердскМедведь-шатун с раненой лапой выскочил на детей в поле рядом с Бердском
14:07 14-01-2021
Медведь-шатун с раненой лапой выскочил на детей в поле рядом с Бердском
Нашли еще два новых штамма коронавируса ученые в США
14:00 14-01-2021
Нашли еще два новых штамма коронавируса ученые в США
БердскПрыгнул на капот иномарки полицейский во время погони. Смотрите видео стрельбы. Бердск ли это?
13:52 14-01-2021
Прыгнул на капот иномарки полицейский во время погони. Смотрите видео стрельбы. Бердск ли это?
Что категорически нельзя делать на кладбище? Почему с покойниками шутки плохи
13:50 14-01-2021
Что категорически нельзя делать на кладбище? Почему с покойниками шутки плохи
Жертвы коронавируса: сколько пациентов скончались за сутки на 14 января в Новосибирской области
13:48 14-01-2021
Жертвы коронавируса: сколько пациентов скончались за сутки на 14 января в Новосибирской области
Сколько заболевших за сутки на 14 января в Новосибирской области, стало известно
13:46 14-01-2021
Сколько заболевших за сутки на 14 января в Новосибирской области, стало известно
Квартирного воришку из Алтая задержали полицейские Новосибирска
13:45 14-01-2021
Квартирного воришку из Алтая задержали полицейские Новосибирска
Вернутся в школы 18 января школьники Москвы. Указ Собянина 1
13:35 14-01-2021
Вернутся в школы 18 января школьники Москвы. Указ Собянина