Квартирного воришку из Алтая задержали полицейские Новосибирска

По камерам видеонаблюдения было установлено направление движения автомобиля

12 января 2021 года в 15 час 00 минут в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску поступила ориентировка о розыске автомобиля, причастного к совершению серии квартирных краж в нескольких районах города. Незамедлительно данная информация была передана всем экипажам ДПС.

По камерам видеонаблюдения было установлено направление движения автомобиля. Для задержания были направлены ближайшие экипажи. Около 16 часов 30 минут разыскиваемый автомобиль был замечен в районе улицы Троллейная. Увидев сотрудников ДПС, пассажир покинул салон транспортного средства и начал скрываться бегством. Один инспектор задержал водителя и остался около автомобиля, другой - начал преследование пассажира в пешем порядке. Мужчина был задержан во дворе дома № 154 по улице Троллейная.

При установлении личности было установлено, что задержанные являются уроженцами республики Алтай, прибыли в город Новосибирск с преступными целями. В совершении квартирных краж признались.

Подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции №8 «Кировский», в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), также будут проверены на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: 54.мвд.рф