Наденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска

Купели на территории храмов для бердчан не откроют. Совершить омовение люди смогут в частных купелях. Или в душе.

Наличие нательной рубашки во время омовения позволяет сохранить благопристойный вид

Ритуальное погружение в прорубь на крещение производится не для развлечения. Однако, большинство людей склонны выбирать одежду для этого весьма легкомысленную — пляжную.

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ настоятель Преображенского кафедрального собора Бердска Владимир Бирюков, для крещения рекомендуется надевать рубашку, дабы не смущать никого вокруг.

- На святой земле приходили в длинной рубашке, в ней можно было зайти в Иордан, есть традиция такая. Люди приходят с молитвой и, после того как окунаются, рубашку эту хранят, чтобы в конце земной жизни это рубашку можно надеть. И это ещё же нужно для того, чтобы никого не смущать, — рассказал Отец Владимир 14 января.

Кроме того, отец Владимир посоветовал соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в 2021 году было принято решение не проводить крещенскую купель у набережной «Ремикс» на Бердском заливе и на территории храмов. Отказались от организации купелей из-за пандемии. При желании окунуться в прорубь бердчане смогут в частных купелях.

Как отметил настоятель Преображенского кафедрального собора Владимир Бирюков, омовение можно совершить и в душе.

- Можно у себя в душе дома окунуться с головы до ног. Будет то же самое освящение и омовение, — сделал акцент настоятель.

___________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.