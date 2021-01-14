14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Наденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска

12:08 14.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Купели на территории храмов для бердчан не откроют. Совершить омовение люди смогут в частных купелях. Или в душе.

% name% title
Наличие нательной рубашки во время омовения позволяет сохранить благопристойный вид
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Наденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из БердскаМолитвы Василию Великому 14 января 2021 года: О чем молиться сегодня, жизнь СвятогоЕщё 649 новостей

Ритуальное погружение в прорубь на крещение производится не для развлечения. Однако, большинство людей склонны выбирать одежду для этого весьма легкомысленную — пляжную.

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ настоятель Преображенского кафедрального собора Бердска Владимир Бирюков, для крещения рекомендуется надевать рубашку, дабы не смущать никого вокруг.

- На святой земле приходили в длинной рубашке, в ней можно было зайти в Иордан, есть традиция такая. Люди приходят с молитвой и, после того как окунаются, рубашку эту хранят, чтобы в конце земной жизни это рубашку можно надеть. И это ещё же нужно для того, чтобы никого не смущать, — рассказал Отец Владимир 14 января.

Кроме того, отец Владимир посоветовал соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в 2021 году было принято решение не проводить крещенскую купель у набережной «Ремикс» на Бердском заливе и на территории храмов. Отказались от организации купелей из-за пандемии. При желании окунуться в прорубь бердчане смогут в частных купелях.

Как отметил настоятель Преображенского кафедрального собора Владимир Бирюков, омовение можно совершить и в душе.

- Можно у себя в душе дома окунуться с головы до ног. Будет то же самое освящение и омовение, — сделал акцент настоятель.

___________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

крещение крещенские купания Василий Бирюков
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В чем вы приходите на омовение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВоенная пенсия в 2021 году: Как проиндексируют пенсии военных. Рассказываем о решении Путина
12:55 14-01-2021
Военная пенсия в 2021 году: Как проиндексируют пенсии военных. Рассказываем о решении Путина
Удачные дни для закваски капусты в феврале 2021 года по лунному календарю
12:50 14-01-2021
Удачные дни для закваски капусты в феврале 2021 года по лунному календарю
Дистанционное обучение 2021 в Москве: Продлят ли дистант для московских школьников в январе?
12:47 14-01-2021
Дистанционное обучение 2021 в Москве: Продлят ли дистант для московских школьников в январе?
Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?
12:45 14-01-2021
Поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей России Путин. Хватит ли на всех вакцин?
Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗ
12:30 14-01-2021
Предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса ВОЗ
Как отдыхаем на 8 марта 2021 года?
12:20 14-01-2021
Как отдыхаем на 8 марта 2021 года?
Аварийно сел летевший из Москвы в Салехард Airbus в Пулково
12:19 14-01-2021
Аварийно сел летевший из Москвы в Салехард Airbus в Пулково
БердскПогибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске
12:15 14-01-2021
Погибли 6 человек в ДТП по вине водителей в 2020 году в Бердске
БердскКогда снесут шлагбаумы в Бердске в 2021 году: В первой очереди 3 дома, узнайте адреса
12:11 14-01-2021
Когда снесут шлагбаумы в Бердске в 2021 году: В первой очереди 3 дома, узнайте адреса
БердскНаденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска
12:08 14-01-2021
Наденьте рубашку и никого не смущайте: Как правильно окунаться в прорубь на Крещение Господне, рассказал отец Владимир из Бердска