Со слезами рассказала об умирающих пациентах медсестра из "красной зоны"

Она отметила, что многие заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться со своими друзьями.

Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах

Медсестра из Великобритании Амира Шейх рассказала The Mirror о работе в условиях пандемии COVID-19, признавшись, что из-за стресса не может спать.

По словам 28-летнего медика, ей пришлось увидеть огромное количество смертей во время пандемии, а мысли о больных и умерших не дают ей покоя. "Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг (пациентов. - прим. ред.). Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары", - рассказала она.

Как пишет The Mirror, девушка "обрисовала картину отчаяния и хаоса в больничных палатах Великобритании". "Теперь смерть повсюду вокруг нас. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно. Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды", - сказала Шейх.



Медсестра призвала людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Она отметила, что многие заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться со своими друзьями.

"Когда они поймут, что происходит на самом деле? Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?" – задалась вопросом Шейх.

За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений из-за выявленного в стране "британского" штамма не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.