Для кого опасно купание на Крещение, рассказали врачи

Врачи рассказали, для кого опасно купание на Крещение

Окунание в купель противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенесшим инфаркт или инсульт, отмечают врачи-терапевты.

Окунание в купель в праздник Крещения противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенесшим инфаркт или инсульт. Также лучше воздержаться тем, кто имеет хронические заболевания, заявили опрошенные ТАСС врачи-терапевты.

"Купание категорически противопоказано тем людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно", - сказала ТАСС гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков обратил также внимание, что препятствием к окунанию могут стать хронические заболевания. В разговоре с ТАСС он пояснил, что во время погружения могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, резкими прыжками давления. "Желательно не ходить одному, особенно это касается людей, которые в возрасте, у которых проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой. Нужно ходить вместе с кем-то, в централизованные места. Потому что там дежурит скорая помощь", - указал он.

Гендиректор центра им. Ходановой отметила, что в крещенскую воду лучше не опускаться людям, которые наблюдают у себя симптомы простудных заболеваний. "Нужно четко понимать перед купанием, что нет простуды, насморка, больного горла. В случае их наличия не нужно стараться оздоровиться, оздоровления не получится, а будет только с точностью наоборот", - уточнила она. Лапа добавила, что купание в крещенские морозы является скорее ритуалом духовного очищения, и моментального закаливания от него ждать не стоит.

Подготовка к погружению

Как считают терапевты, заблаговременно начинать закаливаться перед купанием на Крещение не обязательно. Но и опытным моржам, и тем, кто окунается раз в год, необходимо избегать переохлаждения. "При выходе из воды самое главное убрать воду с тела и растереться, чтобы сосуды расширились, быстро надеть теплую одежду и выпить горячий чай", - рекомендовала врач-терапевт Лапа.

При растирании, пояснила она, улучшается микроциркуляция, в воде сосуды сжимаются, а при растирании - расширяются. "На холоде растираться нужно чем-то холодным, снегом. Ни в коем случае нельзя поливать себя чем-то горячим, потому что от этого сосуды становятся хрупкими, можно достаточно серьезно обморозиться", - рассказала терапевт.

Врачи посоветовали планирующим окунуться в купель позаботиться об удобной свободной одежде с минимумом застежек, которую будет легко снимать и надевать. "Когда выходишь из воды, тяжело на контрасте температур надеть облегающую одежду, она будет прилипать. Поэтому одежда должна быть обязательно свободная. Идеальный выход из положения - это валенки, или что-то наподобие, ватные штаны, в которые можно легко запрыгнуть. На первое время, когда выходишь из воды - халат", - отметил главный врач центра "Лидер-медицина".

Тимаков также рекомендовал подходить к купели в нескользящих тапочках, чтобы при выходе из воды ноги не прилипали. Вместо тапочек, по его словам, можно кинуть на снег полотенце и встать на него ногами. Тимаков добавил, что тем, кто хочет окунуться с головой, важно не забыть шапку, так как мокрые волосы оледенеют. Врачи подчеркнули, что ни до, не после купания не нужно употреблять алкоголь, вместо этого лучше взять с собой термос с горячим чаем.

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что при посещении купелей важно соблюдать все меры безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Нужно соблюдать социальную дистанцию, в палатках надевать маски. Важно помнить, что в любом скоплении людей один больной человек может заразить всех", - сказала она.

О крещении

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника -- Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.

Источник: ТАСС