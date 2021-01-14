14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?

21:50 14.01.2021 Фото: pxhere.com
0

В этот день строго нельзя стричь волосы - потом долго не будут расти.

% name% title
15 января почитают память святого Серафима Саровского

15 января почитают память святого Серафима Саровского. В народе этот день еще именуют Сильвестров или Куриный. Наши предки считали, что в этот день нельзя есть мясные блюда, особенно из мяса птицы. Кто ослушается запрета, тот потеряет свое счастье безвозвратно.

В этот день строго нельзя стричь волосы - потом долго не будут расти. Категорически запрещено ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить. Не стоит злоупотреблять алкоголем - темные силы придут и выпившего к себе заберут.

Не нужно рассказывать свое сновидение, в котором приснилась курица или петух. Такой сон сулит прибыль, говорят в народе. И чтобы не сглазить, желательно было об этом помалкивать.

Источник: izvmor.ru

15 января 2021 День Серафима Саровского запреты дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Запоминаете сны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
22:09 14-01-2021
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
21:59 14-01-2021
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
21:50 14-01-2021
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
21:49 14-01-2021
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
БердскУкрал с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе "Водолей" в Бердске и получил реальный срок молодой мужчина
21:35 14-01-2021
Украл с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
21:28 14-01-2021
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
21:27 14-01-2021
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
21:20 14-01-2021
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
21:08 14-01-2021
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие
20:50 14-01-2021
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие