Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?

В этот день строго нельзя стричь волосы - потом долго не будут расти.

15 января почитают память святого Серафима Саровского

15 января почитают память святого Серафима Саровского. В народе этот день еще именуют Сильвестров или Куриный. Наши предки считали, что в этот день нельзя есть мясные блюда, особенно из мяса птицы. Кто ослушается запрета, тот потеряет свое счастье безвозвратно.

В этот день строго нельзя стричь волосы - потом долго не будут расти. Категорически запрещено ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить. Не стоит злоупотреблять алкоголем - темные силы придут и выпившего к себе заберут.

Не нужно рассказывать свое сновидение, в котором приснилась курица или петух. Такой сон сулит прибыль, говорят в народе. И чтобы не сглазить, желательно было об этом помалкивать.

Источник: izvmor.ru