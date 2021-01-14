Точный гороскоп на день Серифима Саровского в пятницу 15 января 2021 года

День для Раков будет интересным. Происходящие события подарят вам интересные мысли и помогут разобраться в собственных чувствах.

Раков ждет интересный день, а Водолеям не стоит расстраиваться из-за мелких неприятностей

Благоприятный день будет у Овнов, он принесет вам хорошие известия и перемены к лучшему. Постарайтесь доверять своей интуиции, она вас не подведет. Этот день обещает новые знакомства, поэтому хорошо подходит для посещения светских мероприятий. Во второй половине дня, возможно, придется решать финансовые вопросы.

Этот день Тельцам желательно посвятить отдыху. Отложите сложные и утомительные дела. Ваш жизненный потенциал значительно снижен, может появиться ощущение усталости, побалуйте себя, это хорошо скажется на вашем настроении и физическом состоянии. В этот день вы почувствуете себя неуверенно.

Близнецам предоставится хорошая возможность решить многие важные вопросы. Вам не удастся достичь успехов и получить приятные эмоции, если вы будете бесконечно откладывать дела, потакая своей лени. Вечер сегодня обещает быть интересным для влюбленных и хорошо подходит для совместных развлечений.

День для Раков будет интересным. Происходящие события подарят вам интересные мысли и помогут разобраться в собственных чувствах. Во второй половине этого дня весьма вероятны приятные встречи и знакомства, которые будут полезными в деловом отношении. До этого времени постарайтесь закончить обсуждение всех важных вопросов.

Напугать Львов трудностями будет нелегко. Ваша жизнерадостность привлечет внимание окружающих и поможет вам завоевывать их симпатии. Близкие отношения, которые начинаются в этот день, не примут серьезного характера. Нежелательно сегодня браться за серьезные дела и любые масштабные проекты.

Умение Дев сосредотачиваться на хорошем сегодня очень пригодится. Вы продолжите трудиться, не покладая рук, принося себе и окружающим заметные плоды, но едва ли кто-то заметит ваши достижения и похвалит вас. Возможно, вы получите тревожные известия, которые заставят вас волноваться.

Весам звезды рекомендуют провести этот день праздно. Не стоит беспокоиться о делах и проблемах, которые в последнее время тревожат вас. Вам не удастся ничего предпринять для изменения ситуации, поэтому бессмысленно переживать попусту. К поездкам подготовьтесь серьезно, из-за собственной непредусмотрительности.

Первая половина этого дня у Скорпионов сложится удачно. Можете импровизировать и принимать на ходу решения. Любые дела потребуют от вас физических и интеллектуальных усилий, поэтому не стоит на вечер планировать важные дела. Во второй половине этого дня ваше настроение может сильно испортиться.

Плодотворный и насыщенный день ожидает Стрельцов. Вы будете полны энергии, а поэтому не захотите сидеть без дела. Окружающих вы сможете легко заразить своим энтузиазмом, а поэтому вам будет легко найти людей, которые разделяют ваши интересы и взгляды на жизнь. Этот день хорошо подходит для физического труда.

Утро порадует Козерогов хорошими известиями. Вы будете энергичными и успеете справиться с большим количеством дел. В первой половине дня можете делать любые покупки. Влияние позитивных тенденций вечером пойдет на спад, достигать поставленные цели будет намного труднее.

Водолеям не стоит расстраиваться из-за утренних неприятностей — они не будут иметь серьезных последствий и быстро забудутся. К вечеру вы почувствуете себя увереннее, влияние позитивных тенденций значительно усилится. Этот день хорошо подходит для начала новых отношений. Родители сегодня будут хорошо ладить со своими детьми.

Рыбы сегодня могут много успеть, но им придется ограничить все контакты и отказаться от запланированных развлечений. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, чтобы не сожалеть о принятых вами решениях. Постарайтесь провести вечернее время в обществе близких людей, тогда вам не придется выбирать, кому стоит уделять внимание.

Источник: izvmor.ru