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Аварийно сел летевший из Москвы в Салехард Airbus в Пулково

12:19 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет.

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Пассажирский самолет Москва - Салехард с технической неисправностью сел в Пулково

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Салехард, с технической неисправностью благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Посадка прошла в штатном режиме. Помощь оперативных служб не понадобилась. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным Flightradar, самолет совершил посадку в 07:01. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании Андрей Дубров, пассажирам предоставят резервный борт - он готовится к вылету из Домодедово.

Как сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту инцидента ведомство начало проверку. "По поручению Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково. На борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Самолет А320 около 03:30 вылетел из московского аэропорта Домодедово в Салехард. Но сразу после взлета у него возникла техническая неисправность, связанная с работой приборов скорости. Как уточнил источник, из-за погодных условий борт не стал садиться в Домодедово, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург. Перед посадкой самолета в Пулково была объявлена тревога.

аварийная посадка самолет
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